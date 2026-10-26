Aplazan primera declaración de siete policías señalados por irregularidades en la captura de los hermanos Choc

Los siete agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), capturados el pasado 23 de octubre por presuntas irregularidades en la detención de los hermanos Rigoberto y Daniel Zaqueo Choc Toz, , continúan sin rendir su primera declaración ante el Juzgado Tercero Penal, luego de que la audiencia fuera aplazada para el martes 27 de octubre.

Durante la diligencia, el Ministerio Público (MP) únicamente imputó los delitos a los detenidos. Para este martes se prevé la intervención de los abogados defensores y se conocerá si los sindicados acceden a declarar ante el juzgado.

Mientras continúa el proceso judicial, los siete policías deberán permanecer en las carceletas de los tribunales. La continuación de la audiencia quedó programada para las 9:30 horas.

Los sindicados fueron capturados el 23 de octubre, luego de que una investigación interna del Ministerio de Gobernación detectara presuntas irregularidades en su actuación durante la detención de dos hermanos que trabajaban como repartidores de comida.

Los agentes participaron en la captura de los hermanos Choc el 17 de octubre, cuando fueron señalados de haber participado en el asesinato del exfiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano Foppa, ocurrido ese mismo día.

Según la información divulgada, los hermanos fueron detenidos supuestamente en posesión de un arma de fuego. Sin embargo, medios locales y expertos plantearon la posibilidad de que el arma hubiera sido colocada por los policías.

Posteriormente, un juzgado dictó falta de mérito a favor de los dos repartidores por falta de pruebas, por lo que recuperaron su libertad. El proceso judicial relacionado con esa detención permanece bajo reserva.

Los siete integrantes de la PNC capturados son un comisario, un inspector, un oficial tercero y cuatro agentes, cuyos nombres no han sido divulgados.

Con información de EFE

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