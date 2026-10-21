“Rompieron la cadena de mando”: PNC detalla cómo se violó el protocolo y la ruta de custodia tras el crimen contra Solórzano Foppa

Guatemala

“Rompieron la cadena de mando”: PNC detalla cómo se violó el protocolo y la ruta de custodia tras el crimen contra Solórzano Foppa

Desvíos de ruta , cambios de patrullas no autorizados y falta de reporte en tiempo real a los mandos fueron parte de lo descrito durante una citación.

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En una citación marcada por cuestionamientos, el subdirector general de Operaciones de la Policía Nacional Civil (PNC), Esvin Jacinto, admitió que los agentes responsables de la detención de los hermanos Choc Toz en la zona 16 como supuestos sospechosos del crimen contra Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar, incurrieron en irregularidades el sábado 17 de octubre.

Ante el interrogatorio de los legisladores, el jefe policial reconoció que la actuación estuvo al margen de la normativa interna y confirmó que la Inspectoría General y el Ministerio Público (MP) investigan a un comisario y seis efectivos por estos hechos.

Jacinto reconoció que se violaron los protocolos al desviar a los aprehendidos hacia una subestación y que la alta dirección no fue informada de las maniobras, lo que provocó un "rompimiento de la línea de mando".

"Procedimentalmente no es correcto haberlos llevado a la subestación... es un procedimiento donde está prohibido totalmente", enfatizó. Además, aclaró que la norma exige conducirlos de inmediato a la Torre de Tribunales.

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Cuestionado sobre los transbordos entre patrullas y la difusión de videos del operativo, el jefe policial admitió que la cúpula ignoraba los hechos. "De todo ese movimiento yo no me enteré porque no me lo informan. Al no llegar la información directa a nosotros... en ese momento, hay un rompimiento de la línea de mando", indicó.

Ante las dudas planteadas por el diputado José Chic sobre si el manejo anómalo buscó desviar la atención, Jacinto descartó la presencia de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (Ciacs), pero admitió la complejidad del ataque en las cercanías del Campo Marte: "Para cometer un asesinato de este tipo, creo que debe haber una estructura, porque es un tema planificado".

Finalmente, el subdirector confirmó que la carabina incautada en la mochila de los sospechosos está registrada a nombre de un particular y no tiene reporte de robo. El MP rastrea su origen.

Asimismo, detalló que el comisario Erick Segura fue reubicado a labores administrativas mientras la Inspectoría y el MP avanzan en las pesquisas contra cuatro agentes, dos mandos y el propio jefe policial.

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Cuestionamientos sobre línea de mando

Durante la citación, Chic cuestionó al subdirector sobre la actuación de los agentes:

Diputado José Chic: Mi pregunta es sencilla. ¿Hubo un rompimiento de la línea de mando? ¿Sí o no?

Subdirector Esvin Jacinto: Al no llegar la información directa a nosotros de lo que estaba pasando en los alrededores... en ese momento, hay un rompimiento de la línea de mando.

Chic: Si hay un rompimiento de la línea de mando, quiere decir que ni usted ni el director ni el ministro tienen control sobre una parte de la Policía Nacional Civil. ¿Quién tiene el control entonces de esa parte de la PNC que se toma el atrevimiento de cambiar de patrulla, irse a echar la vuelta y grabar todo sin pasar por usted?

Jacinto: Administrativamente, señor diputado, estamos organizados en subdirecciones, distritos, comisarías y subestaciones. El que está directamente encargado del control del personal operativo en el área es el jefe de la subestación.

Chic: ¿Y procedimentalmente debían llevarlos directo a Torre de Tribunales o pasar a la subestación?

Jacinto: No, ellos van directamente a Torre de Tribunales. Procedimentalmente no es correcto haberlos llevado a la subestación; todo eso no es parte del procedimiento del que captura.

Chic: Si se rompe la línea de mando, ¿quiere decir que puede estar operando un CIACS (Cuerpo Ilegal y Aparato Clandestino de Seguridad) dentro de la PNC?

Jacinto: No, precisamente. La línea de mando se puede romper por omisión o simple y sencillamente por lo álgido del tema que estamos viendo en el momento.

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Vacío de videovigilancia en el Campo Marte

El crimen también salpicó la gestión de seguridad del Campo Marte, recinto bajo la administración del Ministerio de Cultura y Deportes.

Cuestionado por periodistas sobre la existencia de cámaras en el área, el subdirector Jacinto afirmó que, hasta donde tienen conocimiento, "no hay cámaras" operativas en el lugar.

Por su parte, el ministro de Cultura, Luis Méndez Salinas, evitó aclarar durante su asistencia al Congreso si los dispositivos funcionaban al momento del ataque y se limitó a señalar que el esquema de seguridad operaba con normalidad y que se instalarán detectores de metales en los ingresos.

Sin embargo, una revisión del portal Guatecompras reveló que en julio pasado el Ministerio de Cultura intentó contratar la instalación de 48 cámaras perimetrales para el Campo Marte, pero el concurso fracasó y fue declarado no adjudicado debido a que las dos empresas oferentes incumplieron requisitos formales.

Pese a contar con los equipos físicos para montar el sistema, el recinto permanecía sin videovigilancia contratada ni servicios de seguridad privada al momento del doble asesinato.

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ESCRITO POR:

Sandy Pineda

Periodista de Prensa Libre especializada en política y temas sociales con 7 años de experiencia. Parte del programa International Women's Media Foundation (IWMF) en 2019, y del proyecto Ciclos de Actualización para Periodistas (CAP) 2023.

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