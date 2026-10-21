De dónde era la guatemalteca asesinada en Madrid: cuidaba a una niña y conoció al sospechoso en App de citas

La guatemalteca que murió al ser apuñalada el martes en Carabanchel, Madrid, trabajaba cuidando a una niña de seis años y fue atacada cuando se dirigía a recogerla al colegio.

De acuerdo con medios locales, el presunto agresor, un español de 59 años con quien habría mantenido una relación iniciada por la aplicación de citas Tinder, se ocultó en un espacio del ascensor para atacarla.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala (Minex) confirmó que la mujer era originaria de Zacapa y señaló que, por medio de la Embajada de Guatemala en España, facilita asistencia a sus familiares para gestionar la repatriación del cuerpo.

Los detalles sobre las circunstancias del crimen fueron publicados por El Periódico de España y la agencia EFE, con base en información de fuentes consultadas y de la Policía Nacional española.

¿Cómo ocurrió el asesinato de la guatemalteca en Madrid?

El ataque ocurrió alrededor de las 15 horas del martes en una urbanización de la calle de Ontanilla, en Carabanchel, según El Periódico de España.

De acuerdo con el medio local, la mujer trabajaba cuidando a una niña de seis años y se dirigía a recogerla al colegio cuando fue atacada por el hombre, con quien habría mantenido una relación sentimental.

El medio español informó que el presunto agresor se habría ocultado en un espacio del ascensor antes de abalanzarse sobre la víctima y apuñalarla en repetidas ocasiones.

Según EFE, la mujer recibió cinco puñaladas en el tórax y el abdomen. Debido a la gravedad de las heridas, sufrió una parada cardiorrespiratoria indicaron los paramédicos.

Los equipos de emergencia lograron reanimarla y la trasladaron en estado crítico al Hospital Universitario 12 de Octubre, donde falleció pese a los esfuerzos médicos.

#Agresión en c/ Ontanilla, #Carabanchel. @SAMUR_PC y #SUMMA112 atienden a una mujer con heridas por arma blanca y en parada. Una vez revertida, ha sido trasladada por #SAMUR, con acompañamiento de @policiademadrid, al 12 de Octubre en estado crítico. Investiga @policia. https://t.co/Uws6XICu4M — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) October 20, 2026

¿Qué relación tenía la mujer con el detenido?

La víctima tenía 52 años, era originaria de Zacapa, Guatemala, confirmaron autoridades guatemaltecas.

Los sanitarios del Samur-Protección Civil informaron a El Periódico de España que la mujer y el sospechoso se habían conocido mediante una aplicación de citas. Aunque habrían mantenido una relación sentimental, no estaba claro si seguían siendo pareja al momento del ataque.

El presunto autor es un hombre español nacido en 1967, se informó también.

La información publicada también señala que no constaban denuncias previas por violencia de género relacionadas con la víctima.

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¿Cómo fue detenido el presunto responsable?

Después del ataque, el sospechoso huyó del lugar, por lo que la Policía Nacional española desplegó un operativo para localizarlo.

Según EFE, los agentes lo detuvieron horas después del crimen, cuando se encontraba dentro de un vehículo en el distrito madrileño de Villaverde.

El hombre, de nacionalidad española es señalado como presunto autor del asesinato. La responsabilidad penal deberá determinarse mediante el proceso judicial correspondiente.

¿Qué se sabe de la investigación y las cifras de violencia machista en España?

Las autoridades españolas investigan el caso como un posible asesinato machista.

Según EFE, de confirmarse como un asesinato por violencia de género, la víctima sería la número 43 en España en lo que va de 2026 y la número 1 mil 384 desde 2003, año desde el cual se lleva ese registro.

La Policía continúa con las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias de la agresión.

¿Qué asistencia da Guatemala a la familia de la víctima?

El Minex informó que la Sección Consular de la Embajada de Guatemala en España confirmó la nacionalidad de la mujer y mantiene comunicación con uno de sus familiares.

La representación diplomática da orientación para la repatriación del cuerpo a Guatemala y mantiene contacto con las autoridades locales para dar seguimiento a la investigación.

La Cancillería expresó sus condolencias por la muerte de la connacional y afirmó que continuará dando asistencia e informando a sus familiares sobre los procedimientos correspondientes.

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