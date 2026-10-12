Madelin Chacach, la niña de 5 años que habría sido secuestrada y murió estrangulada en Chimaltenango

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) estableció que Madelin Adelaida Chacach Balán, de 5 años, cuyo cadáver fue localizado el sábado 10 de octubre del 2026 en una zona boscosa de Acatenango, Chimaltenango, murió por asfixia por estrangulación.

La búsqueda de Madelin Adelaida comenzó el miércoles 7 de octubre del 2026, cuando su familia se percató de que la niña ya no estaba en su vivienda, en la aldea Rincón Grande, Zaragoza, Chimaltenango. Tres días después, su cadáver fue localizado entre la vegetación de una finca de café y aguacate, en Acatenango.

Antes de desaparecer, la niña había manifestado que quería visitar a una tía, pero sus familiares no le permitieron salir. Según el informe de la Policía Nacional Civil (PNC), horas después sus parientes notaron su ausencia y comenzaron a buscarla.

Al no encontrarla, presentaron la denuncia y se activó la alerta Alba-Keneth. Familiares, vecinos y autoridades emprendieron jornadas de búsqueda en sectores cercanos a la comunidad.

Durante los días siguientes, las labores de búsqueda no dieron resultados positivos, señala la PNC. Fue hasta el sábado 10 de octubre cuando se reportó el hallazgo del cadáver de una niña en una zona boscosa de la ruta que conduce a Acatenango.

El informe policial señala que el cuerpo fue localizado a las 10.35 horas, en el kilómetro 77.7 de esa ruta. Los Bomberos Municipales Departamentales notificaron a la PNC sobre el hallazgo.

La menor fue hallada con una "cinta métrica en el cuello" y vestía un pants verde, calcetas moradas y una blusa negra con la figura de un fantasma.

La investigación contempla la posibilidad de que la niña haya sido secuestrada en la aldea Rincón Grande y trasladada en un vehículo, antes de que su cuerpo fuera abandonado en una zona boscosa de Acatenango.

El documento señala que, los responsables podrían haber decidido quitarle la vida después de que su familia presentara la denuncia por desaparición y se activara la alerta Alba-Keneth.

"La víctima pudo haber sido llevada desde Zaragoza hasta otro lugar antes de que su cuerpo fuera abandonado en Acatenango", señalan las pesquisas.

Durante el procesamiento de la escena, las autoridades documentaron nueve indicios. Entre ellos había envases de bebidas, una bolsa de nailon, un recipiente metálico, dos vasos de duroport, fragmentos de bolsas, una muestra de posible tierra y un zapato tipo tenis multicolor.

Después del hallazgo, la Municipalidad de Zaragoza publicó una esquela en sus redes sociales para lamentar la muerte de la niña y expresar sus condolencias a la familia.

“El Alcalde Municipal y su equipo de trabajo lamentan profundamente el sensible fallecimiento de Madelin Adelaida Chacach Balan. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos, deseándoles fortaleza, paz y resignación ante esta irreparable pérdida. Que Dios les brinde consuelo en estos momentos de profundo dolor. Descanse en paz”, señaló la comuna.

El Ministerio Público indicó que el caso fue trasladado a la Fiscalía contra el Delito de Femicidio, quien continuará la investigación por la muerte de la menor.