Guatemalteca de 52 años muere apuñalada en España: testigos señalan a una expareja

Una guatemalteca de 52 años falleció en el Hospital Doce de Octubre tras sufrir múltiples heridas de arma blanca en Carabanchel, Madrid, según informó la prensa española.

El diario El Mundo aseguró que la víctima no residía en el lugar de los hechos, y testigos afirmaron que el autor del crimen habría sido una expareja.

La Policía Nacional no ha confirmado que se trate de un caso de violencia de género.

La agresión habría ocurrido alrededor de las 15 horas (hora local). Según Emergencias Madrid, la víctima sufrió un paro cardiorrespiratorio a consecuencia de las heridas en el tórax y el abdomen, que le provocaron una gran pérdida de sangre.

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Los paramédicos lograron revertir el paro y trasladarla en estado crítico al hospital, donde falleció.

El diario ABC señala que la Policía Nacional busca al responsable de la muerte de la guatemalteca. Una de las hipótesis apunta a que la víctima era trabajadora de limpieza.

#Agresión en c/ Ontanilla, #Carabanchel. @SAMUR_PC y #SUMMA112 atienden a una mujer con heridas por arma blanca y en parada. Una vez revertida, ha sido trasladada por #SAMUR, con acompañamiento de @policiademadrid, al 12 de Octubre en estado crítico. Investiga @policia. https://t.co/Uws6XICu4M — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) October 20, 2026

El Samur-Protección Civil reporta que la víctima presentaba cinco heridas de arma blanca.

El caso está a cargo del Grupo V de Homicidios de Madrid y del Grupo de Delitos Violentos de la Brigada Científica. Hasta el momento, no se ha recuperado el arma ni hay detenidos.