Guatemalteco será el tercero en recibir sentencia por tragedia de 53 migrantes muertos en Texas, EE. UU.

El guatemalteco Rigoberto Ramón Miranda Orozco conocerá este martes 20 de octubre su sentencia en Estados Unidos por su participación en una red de tráfico de migrantes vinculada con la muerte de 53 personas, entre ellas seis niños y una mujer embarazada, que viajaban hacinadas en el remolque de un camión en San Antonio, Texas, el 27 de junio del 2022.

Miranda Orozco será el tercer implicado en recibir sentencia por la tragedia. Los otros dos condenados son los mexicanos Felipe Orduña Torres, sentenciado a cadena perpetua, y Armando González-Ortega, alias "El Don Gon", quien recibió una pena de 83 años de prisión.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este lunes 19 de octubre que la sentencia contra Miranda Orozco se dictará en un tribunal federal de San Antonio, Texas, y que posteriormente se celebrará una conferencia de prensa con autoridades estadounidenses y el fiscal general del Ministerio Público de Guatemala, Gabriel García Luna.

Miranda Orozco se declaró culpable el 2 de julio del 2026 de cargos relacionados con una conspiración para introducir ilegalmente a migrantes en Estados Unidos, con resultado de muerte. Según información del Departamento de Justicia, enfrenta una pena máxima de cadena perpetua.

La tragedia de los 53 migrantes en EE. UU.

El 27 de junio del 2022, unas 66 personas fueron transportadas en el remolque de un camión que no tenía ventilación, mientras las temperaturas superaban los 38 grados.

Según las investigaciones de las autoridades estadounidenses, los migrantes fueron trasladados desde México hacia Estados Unidos.

Durante el recorrido, algunos perdieron el conocimiento debido al calor extremo, mientras otros intentaron escapar y arañaron las paredes del remolque.

Cuando el vehículo llegó a San Antonio, 48 migrantes habían muerto. Otros cinco fallecieron después de ser trasladados a hospitales. Además, otras 11 personas resultaron heridas.

Las investigaciones establecieron que la organización cobraba a los migrantes y sus familias entre US$12 mil y US$15 mil por trasladarlos desde Guatemala, Honduras y México hacia Estados Unidos.

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La participación del guatemalteco

De acuerdo con documentos judiciales divulgados por el Departamento de Justicia, Miranda Orozco desempeñaba un papel importante en una organización de tráfico ilícito de migrantes que operaba desde Guatemala.

Las autoridades estadounidenses le atribuyeron la coordinación del traslado de cuatro migrantes desde Guatemala, por territorio mexicano, hasta Estados Unidos.

Al declararse culpable en julio del 2026, Miranda Orozco admitió haber organizado el transporte y alojamiento de varios migrantes en Guatemala, México y Estados Unidos.

El guatemalteco fue capturado en agosto del 2024, en una operación coordinada entre autoridades de Guatemala y Estados Unidos. Posteriormente, fue extraditado a Estados Unidos en marzo del 2025.

Otro de los implicados es Homero Zamorano Jr., conductor del camión en el que fueron encontradas las víctimas, quien también se declaró culpable de cargos relacionados con la tragedia y, según la información publicada en julio del 2026, estaba pendiente de recibir sentencia.