¿Quién es Dany ZR, el coyote guatemalteco implicado en la muerte de 56 migrantes en Chiapas, México?

Daniel Zavala Ramos, alias Dany ZR, admitió haber participado en una estructura que trasladaba migrantes desde Guatemala, a través de México, hacia Estados Unidos. El guatemalteco, de 42 años, se declaró culpable en Estados Unidos de conspiración para introducir migrantes de forma ilegal, en un caso vinculado con un accidente de tráiler ocurrido en Chiapas, México, que dejó 56 personas muertas.

El Departamento de Justicia indicó que el acusado “conspiró para introducir ilegalmente a inmigrantes en Estados Unidos, poniendo en peligro su vida, causándoles lesiones graves y provocando su muerte”.

De acuerdo con documentos judiciales, Zavala Ramos y otros implicados reclutaban a migrantes, les cobraban y organizaban el viaje por distintas rutas, que incluían traslados a pie, en microbuses, camiones de ganado y tráileres.

Estructura familiar y operación

De acuerdo con la acusación presentada en la Corte del Distrito Sur de Texas, la red de coyotaje estaba integrada por seis guatemaltecos, todos miembros de la misma familia: Los Quino.

Podría leer: Los Quino: los coyotes guatemaltecos que podrían ser condenados a cadena perpetua por tráfico de personas y muerte de 56 migrantes en Chiapas, México

Agapito Jorge Ventura fue detenido en Houston, Texas; Tomás Quino Canil; Alberto Macario Chitic; Oswaldo Manuel Zavala Quino; Josefa Quino Canil de Zavala y Daniel Zavala Ramos.

Las investigaciones señalan que la estructura captaba a migrantes por medio de Facebook y les proporcionaba instrucciones sobre cómo actuar ante autoridades migratorias.

El Departamento de Justicia detalló que “durante el curso de la conspiración, se utilizaron mensajes para distribuir guiones con instrucciones para menores no acompañados en caso de ser detenidos”.

Según las pesquisas, Ventura operaba como uno de los cabecillas en Estados Unidos, mientras que Zavala Ramos lo hacía en Guatemala; el resto de los señalados habría sido operador de la estructura desde ese país.

A la red se le atribuye el traslado de al menos 160 migrantes, incluidos menores de edad no acompañados, en el furgón involucrado en el accidente en Chiapas, donde murieron 56 personas, entre ellas 42 guatemaltecos.

Investigación y proceso

Las autoridades estadounidenses indicaron que entre la evidencia figuran grabaciones, registros de llamadas y datos obtenidos mediante cooperación entre Guatemala y México.

El Departamento de Justicia señaló que el caso forma parte de esfuerzos coordinados para “combatir las organizaciones criminales transnacionales dedicadas al tráfico de personas”.

Además, se estableció que la estructura operó entre octubre del 2021 y febrero del 2023.

Ante estos señalamientos, Tomás Quino Canil, Oswaldo Manuel Zavala Quino, Alberto Macario Chitic y Josefa Quino Canil de Zavala se declararon inocentes en la corte.

El accidente en el que murieron 56 migrantes

El 9 de diciembre del 2021, los migrantes eran transportados en un camión con remolque cuando el vehículo se accidentó cerca de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El hecho causó la muerte de 56 migrantes, entre ellos 42 guatemaltecos.

Según el Departamento de Justicia, en el hecho “se vieron involucrados al menos 160 inmigrantes”.

Zavala Ramos podría enfrentar cadena perpetua y una multa de hasta US$250 mil, según las autoridades.