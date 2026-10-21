“Nos están siguiendo y nos amenazaron”: Abogado Édgar Ortiz denuncia intimidaciones contra integrantes de Poder Ciudadano

El abogado Édgar Ortiz Romero, miembro de la asociación civil Poder Ciudadano, denunció este miércoles 21 de octubre, por medio de sus redes sociales, que ha sido objeto de amenazas y seguimientos de personas que, según afirmó, vigilan sus movimientos y documentan su ubicación.

"Nos están siguiendo y nos amenazaron", expresó Ortiz Romero al comienzo de un video en el que expuso la situación que asegura enfrentar debido al trabajo que desarrolla con la organización y su propuesta de reforma al sistema de justicia.

El profesional explicó que, desde el inicio de las actividades de Poder Ciudadano, sus integrantes estaban conscientes de los riesgos que implicaba impulsar cambios en el sistema de justicia del país.

"Desde el inicio de nuestro trabajo en Poder Ciudadano con nuestra propuesta para rescatar nuestra justicia sabíamos que el trabajo que hacíamos traía riesgos consigo, pero tratamos de que eso nunca nos detuviera", manifestó.

Ortiz Romero aseguró que las amenazas se han intensificado durante los últimos meses y que algunas fueron de tal gravedad que obligaron a suspender actividades de recolección de firmas.

"En los últimos meses hemos recibido amenazas. Algunas fueron tan serias que nos obligaron a cancelar eventos de recolección de firmas", denunció.

Agregó que, mediante las medidas de seguridad adoptadas, han logrado documentar en distintas ocasiones la presencia de personas que los siguen y fotografían para registrar sus desplazamientos.

"Hemos logrado documentar en varias oportunidades que hay gente que nos sigue y que nos toma fotografías para documentar nuestra ubicación en tiempo real y nuestros movimientos", afirmó.

Presentó denuncia en septiembre

El abogado informó que en septiembre presentó una denuncia por las amenazas y los seguimientos que asegura haber documentado.

"Muchas familias guatemaltecas viven el problema de la inseguridad y ahora nosotros también lo estamos viviendo", expresó.

Ortiz Romero explicó que, pese a las medidas de seguridad adoptadas, los seguimientos han continuado durante los últimos días, por lo que trasladarán la información recopilada a la Fiscalía.

"En recientes días hemos logrado corroborar que los seguimientos no cesaron y continuaron y haremos llegar esa información a la Fiscalía para que individualice a los responsables", señaló.

El profesional no identificó en su declaración a las personas que presuntamente están detrás de las amenazas y los seguimientos.

Cancelan Congreso Ciudadano por amenazas

Como consecuencia de estos hechos, Ortiz Romero anunció la cancelación del Congreso Ciudadano que Poder Ciudadano tenía programado para el próximo 31 de octubre.

"Como consecuencia de estos hechos, hemos tomado la decisión de cancelar el Congreso Ciudadano que teníamos programado para el próximo 31 de octubre", informó.

El abogado sostuvo que las amenazas y los seguimientos evidencian, desde su perspectiva, la importancia del trabajo que desarrolla la organización en torno a su propuesta de reforma a la justicia.

También agradeció la participación de los voluntarios que han respaldado la iniciativa y aseguró que las intimidaciones no impedirán que continúen con sus actividades.

"Sabemos muy bien que los ataques van a continuar y que vendrán de múltiples frentes, pero eso no nos va a detener", afirmó.

"El trabajo de Poder Ciudadano no se detendrá", aseguró.

"No dejaremos que estas amenazas y estas intimidaciones detengan el sueño que todos tenemos de vivir en un mejor país", señaló.

Ortiz Romero explicó que las amenazas también han alcanzado a integrantes de su familia y a voluntarios de Poder Ciudadano. Según indicó, en al menos tres ocasiones consideraron que el riesgo era suficientemente creíble para cancelar actividades de recolección de firmas en distintos lugares del país.

El abogado señaló que la asociación cuenta desde hace varias semanas con un esquema de seguridad particular, lo que los ha obligado a limitar sus desplazamientos. "Tener que contar con un aparato de seguridad y protección por hacer activismo es sinceramente algo que no debería pasar en Guatemala", expresó durante una entrevista con Prensa Libre Radio.

Pese a las medidas de precaución, Ortiz Romero aseguró que Poder Ciudadano continuará con sus actividades. "Nosotros tenemos pensado seguir organizándonos", afirmó. Añadió que no contemplan abandonar su labor y que mantendrán la prudencia ante los riesgos que, según denunció, enfrentan.

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