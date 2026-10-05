20 reos escaparon de Fraijanes 2 y casi un año después el rastro lleva hasta México: ¿cuántos siguen prófugos?

Casi un año después de que 20 integrantes del Barrio 18 escaparan de la cárcel Fraijanes 2, nueve continúan prófugos. Diez han sido localizados y devueltos a la prisión y otro fue localizado muerto, según actualizan las autoridades este 5 de octubre.

El balance cambió este lunes con la captura en México de Rudy Augusto Ortiz Morales, alias “Smoking”, y Esvin Estuardo Herrera Ardiano, alias “Liro Spyder”, dos de los reos que permanecían pendientes de localizar.

Ambos fueron detenidos en Benito Juárez, Quintana Roo, en un operativo coordinado entre autoridades guatemaltecas y mexicanas. Tenían alerta roja de Interpol y, de acuerdo con las autoridades, durante el procedimiento les fueron localizadas armas de fuego, municiones y presunta marihuana.

Una fuga que está por cumplir un año

La fuga fue reportada el 12 de octubre del 2025. Los 20 reos eran integrantes del Barrio 18 y fueron considerados por las autoridades como privados de libertad de alta peligrosidad.

Desde los primeros días de la evasión comenzó una búsqueda que se extendió fuera de Guatemala. En noviembre de 2025, el Ministerio de Gobernación pidió apoyo al FBI de Estados Unidos para localizar a los pandilleros. Un equipo de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano colaboró con la PNC en el análisis de información y el acompañamiento de las investigaciones.

Entre noviembre y diciembre de ese año, investigadores estadounidenses ayudaron a ubicar a varios de los prófugos. Las operaciones y capturas, sin embargo, estuvieron a cargo de las autoridades guatemaltecas.

La búsqueda no terminó con el paso de los meses.

En junio de 2026, Gobernación informó que mantenía cooperación con el FBI para localizar a los pandilleros que seguían en libertad.

Dos líderes capturados en México

Las capturas de este lunes corresponden a dos de los perfiles considerados de mayor relevancia dentro de la estructura criminal.

“Liro Spyder” es señalado por el Ministerio de Gobernación como cabecilla de la clica Hollywood Gánster del Barrio 18. Tiene antecedentes por asesinato, extorsión, conspiración para cometer asesinato y otros delitos, y en 2018 recibió una condena de 206 años de prisión.

A “Smoking” se le identifica como cabecilla de la clica Imperial Gánster. Gobernación indicó que registra antecedentes por asociación ilícita, asesinato, asesinato en grado de tentativa y evasión, y que en 2021 había sido condenado a 434 años de prisión.

Dos prófugos de Fraijanes 2, capturados en Benito Juárez, Quintana Roo, México, junto a agentes mexicanos el lunes 5 de octubre del 2026. (Foto Prensa Libre: PNC)

Las autoridades mexicanas deberán completar los procesos correspondientes antes de que ambos sean entregados a Guatemala, informó el Ministerio Público a periodistas ante la consulta de los procesos de extradición. Mientras tanto, también se verifica si tienen asuntos pendientes con la justicia de ese país, indicó la institución.

¿Cuántos han sido capturados?

Con las dos capturas de México, el Ministerio de Gobernación informó que 10 de los 20 fugados han sido recapturados.

Otro de los fugados, Edwin Roberto González Ortega, alias “Psyco”, fue localizado muerto en enero del 2026, casi tres meses después de la fuga, en una vivienda de un parcelamiento en un sector de Villa Canales.

El hallazgo llamó la atención porque González Ortega era señalado como cabecilla de la clica Hollywood Gangsters del Barrio 18 y fue encontrado con múltiples heridas de bala en la cabeza.

En la escena fueron localizados siete casquillos y un proyectil, por lo que las autoridades manejaron como principal hipótesis un ataque directo, aunque el móvil quedó bajo investigación.

El nuevo balance queda así:

20 reos se fugaron.

reos se fugaron. 10 han sido recapturados.

han sido recapturados. 1 fue localizado muerto.

fue localizado muerto. 9 continúan prófugos.

La cifra anterior, reportada en junio, era de ocho recapturados, uno fallecido y 11 prófugos, según datos oficiales revisados. Las dos capturas en México reducen ahora a nueve el grupo pendiente.

La búsqueda continúa fuera de Guatemala

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, indicó este lunes que las autoridades tienen información de que algunos de los reos que todavía buscan podrían encontrarse fuera de Guatemala.

El funcionario no reveló en qué países estarían para no afectar las investigaciones. Señaló que continúa la cooperación con autoridades de otros países y con el FBI.

Las autoridades guatemaltecas ya habían recurrido a mecanismos internacionales para ubicar a los fugados. En octubre de 2025, Interpol activó alertas rojas para localizar a varios de los pandilleros, entre ellos integrantes considerados cabecillas dentro del Barrio 18.

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