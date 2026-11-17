Una maniobra imprudente provocó un accidente de tránsito en la ruta Interamericana, en jurisdicción de Chupol, Chichicastenango, Quiché. Una cámara de seguridad registró cómo el conductor de un automóvil blanco, que permanecía detenido a un costado de la carretera, comenzó a efectuar un retorno en un tramo con línea continua, donde está prohibido hacer ese tipo de maniobras.

Mientras el vehículo atravesaba la carretera, un motociclista que circulaba por la vía no consiguió detenerse antes de impactar contra uno de sus costados. La fuerza del choque lo lanzó sobre el asfalto. Aunque logró levantarse por sus propios medios, mostraba señales de dolor. El automovilista huyó del lugar y se desconoce el estado de salud posterior del motorista.

El caso fue abordado durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, donde se analizaron los riesgos de la imprudencia vial, especialmente cuando los conductores efectúan giros sin verificar que la carretera esté despejada. Durante el análisis se destacó la importancia de respetar las señales de tránsito, calcular las distancias y mantener una velocidad adecuada que permita reaccionar ante situaciones inesperadas. También se advirtió sobre las consecuencias físicas y emocionales que pueden experimentar las víctimas de accidentes de tránsito.

La discusión también puso de relieve la necesidad de fortalecer la educación vial y la conducción preventiva, debido a que una decisión imprudente puede ocasionar lesiones graves y poner en peligro a otros usuarios de la carretera. Entre las recomendaciones se mencionaron respetar las líneas continuas, verificar los puntos ciegos y anticipar los movimientos de otros vehículos. Además, se señaló que estos percances representan una carga adicional para los servicios de emergencia y los hospitales, por lo que prevenirlos requiere responsabilidad de todos los conductores.

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