Alcohol, una prueba rechazada y una muerte: las claves del caso Vista Hermosa

Durante varios segundos de tensión, una cámara captó el momento en que un automóvil colisionó contra un autobús extraurbano en el kilómetro 7.9 de la carretera a El Salvador, en el sector conocido como Trébol de Vista Hermosa, zona 15.

El impacto provocó que Magdaleno Cruz Aguilar saliera expulsado de la unidad y posteriormente fuera arrollado, por lo que falleció en el lugar. Las imágenes también muestran que el conductor del vehículo liviano intentó huir, pero fue detenido metros adelante por las autoridades.

Como parte de las actuaciones legales, una jueza de turno dictó falta de mérito a favor de David Rolando Barrera, piloto del autobús, al considerar que no existió causa ni intencionalidad de arrollar a la víctima. En contraste, Óscar Humberto Cifuentes, señalado de haber provocado el hecho vial, fue ligado a proceso por homicidio culposo y enviado a prisión preventiva mientras el Ministerio Público desarrolla la investigación.

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, se analizó la resolución judicial por el accidente de tránsito ocurrido. El análisis abordó la responsabilidad penal de los conductores involucrados, la negativa a practicarse la prueba de alcoholemia y los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol.

La responsabilidad penal y la prueba de alcoholemia

Durante el análisis, se explicó que la resolución judicial responde al principio de la relación causa-efecto en materia penal.

Según se expuso, "el derecho penal castiga la relación causa-efecto", por lo que la responsabilidad recae en quien habría originado la secuencia de hechos que terminó con la muerte del pasajero.

El panel aborda los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol y las consecuencias legales que pueden derivarse de un accidente de tránsito fatal. (Foto: Prensa Libre. Guatevisión, Impacto Directo).

Asimismo, se indicó que "el piloto del autobús no tenía imprudencia, negligencia o impericia" y que la maniobra realizada buscó evitar una tragedia mayor tras la colisión provocada por el automóvil.

Los panelistas también señalaron que "el responsable directo de la relación causa-efecto de la muerte de la persona y de las lesiones es quien provoca la colisión y luego se da a la fuga", criterio que, según explicaron, coincide con la decisión judicial de otorgar la falta de mérito al conductor del autobús.

Otro de los aspectos abordados fue la negativa del conductor del automóvil a practicarse la prueba de alcoholemia y su posterior traslado a un hospital privado bajo custodia policial.

David Rolando Barrera, piloto del autobús involucrado en el accidente mortal de la zona 15, recibe falta de mérito por resolución de una jueza de turno. (Foto: Prensa Libre. Guatevisión, Impacto Directo).

Durante el programa se explicó que un agente de tránsito no puede obligar a una persona a realizarse la prueba en el lugar de los hechos; sin embargo, con una orden judicial sí puede requerirse una muestra de aliento, sangre u orina.

Además, se afirmó que "negarse a la prueba de alcoholemia no impide establecer el consumo de alcohol", ya que los exámenes pueden practicarse posteriormente mediante autorización judicial.

Los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol

El caso también sirvió para reflexionar sobre las consecuencias de conducir bajo los efectos del alcohol.

Durante el programa se advirtió que "muchas personas no tienen miedo a los castigos y siguen conduciendo porque existe una percepción de impunidad", situación que, según los panelistas, favorece la repetición de accidentes de tránsito con consecuencias fatales.

Durante el programa se analiza la responsabilidad penal en el accidente, la negativa a practicarse la prueba de alcoholemia y el proceso judicial del caso. (Foto: Prensa Libre. Guatevisión, Impacto Directo).

Asimismo, se hizo énfasis en el impacto del consumo problemático de alcohol y se recordó que "el alcohol destruye hogares, pone en riesgo la vida de quien conduce y la de otras personas", al insistir en la importancia de prevenir este tipo de conductas para evitar nuevas tragedias en las carreteras del país.

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