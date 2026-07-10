Muerte de Rubí Reyes abre debate sobre riesgos para motociclistas y vehículos sin señalización

El camino de Rubí Susy Alejandra Reyes Villatoro hacia su trabajo terminó en tragedia durante la madrugada de este viernes 10 de julio. Conocida como Rubí por su familia y como Ale entre sus amigos, la mujer de 30 años salió temprano de su vivienda en Mixco rumbo a una venta de motocicletas ubicada en la calzada San Juan, donde trabajaba.

Según la información preliminar, buscaba evitar el tránsito cuando, por causas que deberán establecer las autoridades, chocó contra la parte trasera de una grúa que se encontraba en el kilómetro 14.5 de la calzada Roosevelt, con dirección a la ciudad de Guatemala, hecho que dejó de luto a su familia, amistades y a quienes compartieron con ella su pasión por las motocicletas.

El caso fue abordado durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, en el que se informó sobre la muerte de Reyes Villatoro, el duelo que había enfrentado por la pérdida de su hijo y los riesgos que representan los vehículos detenidos o las áreas de trabajo que carecen de señalización preventiva suficiente en las carreteras.

Un recorrido cotidiano terminó en tragedia

Personas que presenciaron el accidente alertaron a los cuerpos de socorro. Los Bomberos Voluntarios acudieron al lugar, pero, al evaluar a la motorista, determinaron que había fallecido debido a la gravedad de las heridas.

Agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público efectuaron las diligencias correspondientes, mientras dos carriles permanecieron habilitados para el tránsito hacia la ciudad de Guatemala.

Las autoridades deberán establecer las circunstancias del accidente, pues la información disponible no permite determinar la velocidad a la que se desplazaba la motorista, las condiciones de visibilidad ni las medidas de prevención colocadas alrededor de la grúa. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Durante el programa se insistió en que cualquier conclusión deberá depender de la investigación. “Aquí desconocemos a todas luces qué fue lo que realmente sucedió”, se afirmó durante el análisis.

También se señaló que una grúa utilizada para colocar una valla publicitaria debía contar con recursos preventivos visibles para advertir a los conductores sobre los trabajos en la vía.

“Tiene que tener todas las medidas de señalización, por ejemplo, conos, luces bajas y altas”, se expresó en el programa.

Los comentarios destacaron que la falta de luces traseras, conos colocados con suficiente anticipación u otras advertencias puede reducir el tiempo de reacción de quienes circulan detrás de un vehículo detenido.

“Hoy es una familia que llora la pérdida de una dama que era productiva para la sociedad”, se manifestó durante Impacto Directo.

Una mujer trabajadora que enfrentaba una pérdida

Familiares y amigos describieron a Rubí Reyes como una mujer trabajadora, perseverante y de noble corazón, que buscaba crecer profesionalmente y que mantenía una estrecha relación con el mundo de las motocicletas.

En sus redes sociales compartía fotografías en reuniones de motoristas, imágenes junto a vehículos de dos ruedas y publicaciones vinculadas con la empresa para la que trabajaba. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Personas cercanas también recordaron que Reyes Villatoro enfrentaba el duelo por la muerte de su hijo, Andrew Sebastián, ocurrida en el 2023.

El 28 de agosto del 2023 publicó un mensaje dedicado al niño: “Mi angelito que amaré toda la vida y que sé que un día estaremos juntos, mi amor”.

Después de conocerse su fallecimiento, un perfil en Facebook difundió un mensaje en el que familiares o allegados expresaron su creencia de que madre e hijo se habían reencontrado. La publicación describió a Ale como una mujer fuerte, bondadosa y capaz de afrontar las adversidades sin perder la sonrisa.

“Jamás se dio por vencida ante las adversidades; luchó con valentía hasta el final”, indica el mensaje compartido en redes sociales.

Señalización y atención al conducir

El análisis de Impacto Directo también se centró en la necesidad de colocar señales preventivas a una distancia que permita a los conductores disminuir la velocidad o cambiar de carril antes de encontrar un vehículo detenido.

Los panelistas señalaron que la prevención no corresponde únicamente a las empresas que ejecutan trabajos en la carretera. También debe aplicarse cuando un vehículo queda inmovilizado por un desperfecto mecánico o una llanta dañada.

“Si no tienes una señalización, tú vas en tu moto y, lamentablemente, aquí está el resultado de cosas que no se hacen bien”, se afirmó durante el programa.

El programa abordó, además, los distractores al conducir, como el uso del teléfono, conversar sin prestar atención al camino o realizar otras actividades al volante. Sin embargo, en el caso de Reyes Villatoro no se ha establecido que alguno de esos factores haya influido en el accidente. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

También se recordó que la velocidad aumenta el riesgo para quienes se desplazan en motocicleta. “No es buena amiga en una moto, especialmente”, se expresó al referirse a la conducción rápida.

“En un segundo tú te distraes”, advirtieron durante la transmisión, al insistir en que la atención permanente puede ser decisiva para evitar una tragedia.

La investigación deberá aclarar si la grúa contaba con la señalización correspondiente y cuáles fueron las condiciones en las que ocurrió el choque. Mientras se conocen los resultados, la muerte de Rubí Reyes deja a una familia de luto y vuelve a poner en discusión la seguridad de motoristas y conductores en la calzada Roosevelt.