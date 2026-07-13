Ligan a proceso y envían a prisión al conductor señalado de provocar accidente en Vista Hermosa

El Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal resolvió ligar a proceso penal a Óscar Humberto Cifuentes Ortega por el delito de homicidio culposo, señalado de haber provocado el accidente de tránsito ocurrido el domingo pasado en el Trébol de Vista Hermosa, zona 15, en el que murió un pasajero de un autobús extraurbano.

Como medida cautelar, la judicatura ordenó su ingreso al centro de detención del Cuartel Matamoros y concedió al Ministerio Público un plazo de tres meses para desarrollar la investigación.

La audiencia de primera declaración se efectuó en un hospital privado, donde el sindicado permanece internado debido a una crisis nerviosa. Según la información presentada durante la diligencia, al momento de su captura presentaba aliento a alcohol.

En el mismo caso, un Juzgado de Turno conoció este lunes 13 de julio la audiencia de primera declaración de David Rolando Barrera, piloto del autobús involucrado en el percance.

El Ministerio Público solicitó falta de mérito a favor de Barrera al considerar que no existían elementos para atribuirle responsabilidad penal en la muerte del pasajero.

La jueza de turno acogió la petición y dictó falta de mérito a favor del piloto del autobús, al estimar que la responsabilidad del hecho corresponde, de forma preliminar, al conductor del vehículo sedán involucrado en la colisión.

Al concluir la audiencia, Barrera agradeció la resolución y afirmó que el autobús fue impactado por otro automotor, lo que le hizo perder el control de la unidad.

De acuerdo con la investigación preliminar y testimonios recabados por las autoridades, el percance ocurrió cuando un vehículo Mazda negro circulaba a alta velocidad y realizaba maniobras en zigzag antes de impactar contra el autobús.

El piloto de la unidad intentó evitar una colisión de mayor magnitud; sin embargo, la maniobra provocó que uno de los pasajeros saliera expulsado, cayera sobre la cinta asfáltica y quedara debajo del autobús.

La víctima fue identificada como Magdaleno Cruz Aguilar, originario de la aldea Palo Verde, Jalapa, quien murió a consecuencia de las lesiones sufridas durante el accidente. Su sepelio fue programado para el miércoles a las 10 horas.

Bomberos Voluntarios informaron que el piloto del autobús les indicó que el pasajero salió expulsado de la unidad tras la colisión provocada por el otro vehículo.

Conductor fue retenido por testigos

Después del accidente, el conductor del vehículo Mazda abandonó el lugar e intentó escapar. Sin embargo, varios testigos lo interceptaron en las cercanías del bulevar Los Próceres y la 8.ª avenida de la zona 10.

Los presentes impidieron su huida hasta la llegada de agentes de la Policía Nacional Civil, quienes efectuaron su captura para ponerlo a disposición de la justicia.

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