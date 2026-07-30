¿Quiénes son los exfuncionarios que siguen prófugos por la fuga de los 20 reos de Fraijanes 2?

De acuerdo con el Ministerio Público (MP), tres exfuncionarios del Ministerio de Gobernación (Mingob) continúan prófugos y tienen órdenes de captura vigentes por su presunta implicación en la fuga de 20 reos de la cárcel Fraijanes 2, ocurrida en octubre del 2025.

Ludin Astolfo Godínez, exdirector del Sistema Penitenciario; Claudia del Rosario Palencia Morales, exviceministra de Seguridad, y Francisco Jiménez, exministro de Gobernación, son requeridos por la justicia dentro del caso Corrupción en el Sistema Penitenciario.

El MP vincula a Godínez con la investigación sobre la fuga de los 20 reos y lo señala de haber incurrido en irregularidades relacionadas con la evasión. La orden de captura en su contra es por los delitos de incumplimiento de deberes y cooperación en la evasión.

Palencia Morales es requerida por los delitos de usurpación de funciones y cooperación en la evasión. El MP llevó a cabo una serie de allanamientos el 17 de octubre del 2025 para capturar a Palencia Morales, pero no fue localizada.

Contra Francisco Jiménez, exministro de Gobernación, hay dos órdenes de captura: una por el caso Corrupción en el Sistema Penitenciario y otra por irregularidades en la compra de uniformes para la Policía Nacional Civil (PNC).

Según el MP, los delitos que se le atribuyen son incumplimiento de deberes y cooperación en la evasión de los reos de Fraijanes 2.

Solicitud del MP a Interpol

El 13 de noviembre del 2025, el Ministerio Público informó que había solicitado a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) la activación de órdenes de captura internacional contra Jiménez, Palencia y Godínez.

Sin embargo, en el sistema público de notificaciones de Interpol no aparecen las alertas rojas contra Palencia Morales, Jiménez Urungaray y Godínez.

Investigación por la fuga de reos

De acuerdo con la Fiscalía de Delitos Administrativos, la fuga de 20 integrantes del Barrio 18 de la cárcel Fraijanes 2 ocurrió entre el 11 y el 12 de octubre del 2025.

Desde entonces, las autoridades han recapturado a ocho de los privados de libertad, uno fue localizado sin vida y 11 permanecen prófugos.

Como parte de las pesquisas, el Ministerio de Gobernación informó que el Grupo Vulcano, una fuerza de tarea del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), apoyó las labores para ubicar a los pandilleros que escaparon del centro carcelario.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, informó el 15 de junio del 2026 que esa unidad del FBI abandonó Guatemala a finales del 2025 debido a la falta de coordinación con el Ministerio Público durante la gestión de la fiscal general, María Consuelo Porras.

Según Villeda, el Grupo Vulcano regersaría al país en julio del 2026, luego de que las autoridades estadounidenses acordaran reanudar la cooperación con el Ministerio Público para fortalecer la búsqueda y recaptura de los 11 pandilleros que aún permanecen prófugos.