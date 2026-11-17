El Congreso se vio obligado a desistir de aprobar por urgencia nacional la Ley de Contrataciones Públicas como pretendía un grupo de diputados, tras advertencias de vacíos que podrían dar pie a malas practicas y conductas de corrupción.

Fuentes legislativas advirtieron que desde la semana pasada un grupo de diputados, presuntamente afines al oficialismo del cancelado Movimiento Semilla, buscaban el apoyo político para aprobar la ley.

Se trata de la iniciativa 6688 presentada el 25 de noviembre del año pasado por el Organismo Ejecutivo, que plantea una norma de casi 300 artículos para crear la Ley de Contrataciones Públicas.

Esta propuesta de ley fue leída ante el pleno de diputados el mismo día que fue presentada e inmediatamente fue enviada a la Comisión de Economía del Congreso, que hasta ahora no ha emitido el dictamen correspondiente.

La propuesta busca cambiar la forma en que el Estado hace compras, lo que podría agilizar la respuesta gubernamental para responder a demandas sociales, si es aprobada de manera técnica.

Pero las intenciones por promover esta ley de urgencia nacional, sin dictamen, sin profundizar en las reglas para invertir el recurso público, y reducir los tres debates de ley a una sola sesión, generó alerta en distintos sectores que manifestaron en contra.

La presión pública que recibió la intención de los diputados hizo que los congresistas desistieran, al menos este 17 de noviembre, en impulsar la iniciativa del presidente Arévalo para ser aprobada de urgencia nacional.

Algunos diputados que prefirieron no ser citados explicaron que la propuesta quedó descartada, para esta plenaria, por las dudas públicas de algunos sectores, además que optarán por emitir un dictamen técnico alrededor de la iniciativa.

Las advertencias

Las negociaciones políticas para aprobar la Ley de Contrataciones Públicas de urgencia nacional se intensificaron en las últimas horas, a tal punto que taques de pensamiento y sectores empresariales se manifestaron en contra.

“Puede dejar abiertas vías para ampliar injustificadamente las compras directas y modificar contratos adjudicados, sin controles suficientes”, explica un comunicado firmado por siete instituciones.

Entre ellas la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa); Fundación 2020; Fundación Libertad y Desarrollo; Asies; Cien; Icefi; y Flacso.

Carlos Arias Bouscayrol presidente del @CACIFGuatemala advierte potenciales riesgos , si los diputados en @CongresoGuate conocen y aprueban hoy la ley de Compras y Contrataciones. Asegura que el proyecto de ley carece de debate y discusión amplia. @prensa_libre https://t.co/wXt27sfvs8 — Urías Gamarro (@ugamarro_pl) November 17, 2026

También en las primeras horas del día, Carlos Arias Bouscayrol, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), declaró que existían riesgos que esta ley se aprobara de urgencia.

“Es una ley tan extensa, que se conoce poco, que no han dado mayores tiempos para discusión, y si se suma que quieren pasar el presupuesto más grande de la historia del país con una nueva Ley de Contrataciones que afloja los candados, que no esta bien hecha, tenemos un camino a la corrupción”, dijo.

El análisis del Cacif, compartido por medio de un comunicado, enlistó a cuatro potenciales riesgos identificados con la iniciativa, que podrían ser contraproducentes para el país.

El Ministerio de Finanzas podría aumentar los montos permitidos para comprar sin licitación, sin que la ley establezca un tope a ese aumento. Un ministerio podría declarar una emergencia y escoger discrecionalmente al proveedor sin comparar precios, incluso cuando fuera posible solicitar otras cotizaciones. Las instituciones podrían contratar técnicos y profesionales sin evaluar a otros candidatos ni demostrar que eligieron a la persona mejor preparada para el trabajo. Una obra podría terminar costando hasta un 40 % más sobre el valor original del contrato, mediante ampliaciones al mismo contratista y sin una nueva licitación. La justificación de esas ampliaciones no requeriría una revisión técnica.

Las posturas no son contra de la creación de la ley, el rechazo se da en la forma en que algunos diputados pretendían aprobar la ley de manera poco transparente.

En las últimas semanas el Congreso ha emitido otros decretos como la Ley de Ciberseguridad, Ley del Fondo Nacional de Becas y Ley de Cine, que también han sido cuestionadas por analistas.