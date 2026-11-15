Salvadoreños y estadounidenses encabezan los movimientos migratorios de extranjeros en Guatemala

Guatemala mantiene vínculos de movilidad con distintas regiones del mundo. Entre enero y septiembre del 2026, el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) registró movimientos correspondientes a 192 países o territorios de procedencia, una diversidad que abarca países de América, Europa, Asia, África y Oceanía.

Al excluir los registros correspondientes a guatemaltecos, las estadísticas de instituto de migración, suman 5 millones 190 mil 586 movimientos de personas extranjeras durante ese período. Esta cifra reúne 2 millones 637 mil 691 entradas y 2 millones 552 mil 895 salidas del territorio nacional.

Es importante considerar que estos datos, así como los publican las autoridades, corresponden a movimientos migratorios y no necesariamente a personas distintas. Un mismo viajero puede registrar varios ingresos y salidas durante los nueve meses analizados.

Entre las nacionalidades extranjeras con mayor movimiento destaca El Salvador, con 2 millones 163 mil 320 registros. Le siguen Estados Unidos, con 1 millón 82 mil 761; Honduras, con 493 mil 723; México, con 230 mil 244, y Belice, con 207 mil 192.

En el otro extremo, cinco procedencias registraron apenas un movimiento migratorio cada una, según la nacionalidad: San Marino, Mali, Puerto Rico, Wallis y Futuna y Gibraltar. En algunos casos se trató de una entrada a Guatemala y, en otros, de una salida, según los registros del IGM.

Estados Unidos concentra la mayor procedencia de pasajeros por vía aérea

Por otro lado, más allá de las nacionalidades que aparecen en los registros migratorios, las estadísticas de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) permiten conocer desde qué países llegan los pasajeros que ingresan por el Aeropuerto Internacional La Aurora.

En ese mismo periodo, es decir, entre enero y septiembre del 2026, la terminal aérea contabilizó 1 millón 862 mil 084 pasajeros entrados, incluidos los vuelos nacionales.

Al agrupar los lugares de procedencia por país, Estados Unidos ocupa el primer lugar, con 813 mil 835 pasajeros. La cifra reúne los registros de 12 ciudades estadounidenses, entre las más representativas, están LosÁngeles, Houston, Miami, Dallas y Atlanta.

Después de Estados Unidos, Panamá destaca como otro de los principales puntos de procedencia, con 204 mil 641 pasajeros. México ocupa el siguiente lugar, con 191 mil 584, al sumar los registros de Ciudad de México, Cancún y Mérida.

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Por su parte, Costa Rica contabilizó 144 mil 169 pasajeros; El Salvador, 125 mil 299; Colombia, 104 mil 976, y España, 67 mil 441.

En conjunto, estos datos muestran que las conexiones aéreas de Guatemala tienen un peso importante en América, particularmente con Estados Unidos y otros países de la región, aunque también mantienen vínculos con Europa.

Guatemala busca diversificar su oferta turística

Durante el primer Foro Internacional de Inversión e Innovación Turística (InverTur), organizado por BAC el 28 de octubre, Harris Whitbeck, director del Inguat, destacó que Guatemala busca diversificar su oferta turística para atraer visitantes interesados en experiencias auténticas.

Según el funcionario, los turistas muestran interés por la aventura, el senderismo, el bienestar, el lujo, las bodas y las experiencias culturales. Ante estas tendencias, el país impulsa proyectos como El Camino del Tiempo, en Quiché, una ruta que combinará naturaleza, espiritualidad maya, historia colonial y gastronomía, con el propósito de ampliar los destinos turísticos y generar oportunidades económicas para las comunidades locales.