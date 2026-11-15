Salvadoreños y estadounidenses encabezan los movimientos migratorios de extranjeros en Guatemala

TURISmo

Salvadoreños y estadounidenses encabezan los movimientos migratorios de extranjeros en Guatemala

Desde Centroamérica hasta Asia y Europa, los registros migratorios revelan las nacionalidades con mayor movimiento en Guatemala, mientras que las estadísticas aéreas muestran desde qué países y ciudades llegan más pasajeros.

|

time-clock

El Aeropuerto Internacional La Aurora recibe pasajeros procedentes de distintos países. Estados Unidos, Panamá y México figuran entre los principales orígenes de quienes ingresaron por vía aérea entre enero y septiembre del 2026. (Foto, Prensa Libre: ShutterStock)

El Aeropuerto Internacional La Aurora recibe pasajeros procedentes de distintos países. Estados Unidos, Panamá y México figuran entre los principales orígenes de quienes ingresaron por vía aérea entre enero y septiembre del 2026. (Foto, Prensa Libre: ShutterStock)

Guatemala mantiene vínculos de movilidad con distintas regiones del mundo. Entre enero y septiembre del 2026, el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) registró movimientos correspondientes a 192 países o territorios de procedencia, una diversidad que abarca países de América, Europa, Asia, África y Oceanía.

Al excluir los registros correspondientes a guatemaltecos, las estadísticas de instituto de migración, suman 5 millones 190 mil 586 movimientos de personas extranjeras durante ese período. Esta cifra reúne 2 millones 637 mil 691 entradas y 2 millones 552 mil 895 salidas del territorio nacional.

Es importante considerar que estos datos, así como los publican las autoridades, corresponden a movimientos migratorios y no necesariamente a personas distintas. Un mismo viajero puede registrar varios ingresos y salidas durante los nueve meses analizados.

LECTURAS RELACIONADAS

Guatemala cuenta con conexiones aéreas a 31 ciudades operadas por distintas aerolíneas y ocupa el tercer lugar en Centroamérica por el valor económico de su actividad turística, con US$6 mil 700 millones. Las autoridades buscan que el país fortalezca su infraestructura y atraiga a más visitantes internacionales. (Foto, Prensa Libre: ShutterStock)

Aeropuerto Internacional La Aurora: estas son las 31 ciudades conectadas y las aerolíneas que operan en Guatemala

chevron-right
Los guatemaltecos que viajen en avión a Estados Unidos deben presentar la declaración sanitaria del CDC antes de abordar. El requisito aplica a pasajeros de todas las nacionalidades y las aerolíneas que operan desde Guatemala utilizan distintos mecanismos para recibir el formulario, ya sea en línea, durante el check-in o en formato físico. (Foto, Prensa Libre: ShutterStock)

Formulario CDC para viajar a Estados Unidos: así reciben las aerolíneas que salen de Guatemala la declaración sanitaria

chevron-right
Los cambios en las reglas aduaneras permitirán a los viajeros ingresar más compras del extranjero sin pagar impuestos, pero el beneficio tendrá condiciones y la eliminación de la declaración de viajero SAT no significará el fin de los controles. (Foto, Prensa Libre: ShutterStock)

Declaración de viajero SAT: desde cuándo podrá ingresar US$2 mil en compras del extranjero sin impuestos y en qué casos deberá declarar

chevron-right

Entre las nacionalidades extranjeras con mayor movimiento destaca El Salvador, con 2 millones 163 mil 320 registros. Le siguen Estados Unidos, con 1 millón 82 mil 761; Honduras, con 493 mil 723; México, con 230 mil 244, y Belice, con 207 mil 192.

En el otro extremo, cinco procedencias registraron apenas un movimiento migratorio cada una, según la nacionalidad: San Marino, Mali, Puerto Rico, Wallis y Futuna y Gibraltar. En algunos casos se trató de una entrada a Guatemala y, en otros, de una salida, según los registros del IGM.

Estados Unidos concentra la mayor procedencia de pasajeros por vía aérea

Por otro lado, más allá de las nacionalidades que aparecen en los registros migratorios, las estadísticas de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) permiten conocer desde qué países llegan los pasajeros que ingresan por el Aeropuerto Internacional La Aurora.

En ese mismo periodo, es decir, entre enero y septiembre del 2026, la terminal aérea contabilizó 1 millón 862 mil 084 pasajeros entrados, incluidos los vuelos nacionales.

Al agrupar los lugares de procedencia por país, Estados Unidos ocupa el primer lugar, con 813 mil 835 pasajeros. La cifra reúne los registros de 12 ciudades estadounidenses, entre las más representativas, están LosÁngeles, Houston, Miami, Dallas y Atlanta.

Después de Estados Unidos, Panamá destaca como otro de los principales puntos de procedencia, con 204 mil 641 pasajeros. México ocupa el siguiente lugar, con 191 mil 584, al sumar los registros de Ciudad de México, Cancún y Mérida.

LECTURAS RELACIONADAS

El Aeropuerto Internacional La Aurora mantiene sus operaciones, aunque algunas aerolíneas reportan cancelaciones y retrasos tras las restricciones aéreas en Estados Unidos del pasado 13 de noviembre, con posibles repercusiones durante los próximos días. (Foto, Prensa Libre: Glenda Burrión)

Aeropuerto Internacional La Aurora: vuelos hacia y desde Estados Unidos podrían registrar irregularidades por tres días más

chevron-right

Por su parte, Costa Rica contabilizó 144 mil 169 pasajeros; El Salvador, 125 mil 299; Colombia, 104 mil 976, y España, 67 mil 441.

En conjunto, estos datos muestran que las conexiones aéreas de Guatemala tienen un peso importante en América, particularmente con Estados Unidos y otros países de la región, aunque también mantienen vínculos con Europa.

Guatemala busca diversificar su oferta turística

Durante el primer Foro Internacional de Inversión e Innovación Turística (InverTur), organizado por BAC el 28 de octubre, Harris Whitbeck, director del Inguat, destacó que Guatemala busca diversificar su oferta turística para atraer visitantes interesados en experiencias auténticas.

Según el funcionario, los turistas muestran interés por la aventura, el senderismo, el bienestar, el lujo, las bodas y las experiencias culturales. Ante estas tendencias, el país impulsa proyectos como El Camino del Tiempo, en Quiché, una ruta que combinará naturaleza, espiritualidad maya, historia colonial y gastronomía, con el propósito de ampliar los destinos turísticos y generar oportunidades económicas para las comunidades locales.

ESCRITO POR:

Glenda Burrión

Periodista de Prensa Libre especializada en economía con más de 7 años de experiencia como correctora de textos y creación de contenido digital.

Lee más artículos de Glenda Burrión

ARCHIVADO EN:

Aeropuerto Internacional La Aurora DGAC Estados Unidos IGM Inguat InverTur Turismo de aventura Turistas extranjeros 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM