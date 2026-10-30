Turismo en Guatemala crece 26% en dos años y ahora apuesta por El Camino del Tiempo, una ruta inspirada en el Camino de Santiago de España

Guatemala prepara El Camino del Tiempo, una nueva ruta turística en Quiché que combinará senderismo, espiritualidad maya, historia colonial y gastronomía. El proyecto, impulsado por el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), el recorrido permitirá a los visitantes conocer el patrimonio cultural y natural de la región.

Guatemala busca ampliar su oferta turística con nuevas experiencias culturales, proyectos hoteleros y espacios de entretenimiento. Entre las iniciativas que prepara el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) destaca El Camino del Tiempo, una red de senderos en Quiché cuyos primeros 20 kilómetros se habilitarían a mediados de noviembre de 2026.

El proyecto fue presentado por Harris Whitbeck, director del Inguat, durante el primer Foro Internacional de Inversión e Innovación Turística (InverTur), organizado por el Banco de América Central (BAC) el 28 de octubre. El encuentro reunió a representantes del sector turístico, aerolíneas y organismos internacionales para analizar oportunidades de inversión, conectividad y crecimiento.

El Camino del Tiempo conectará naturaleza y cultura en Quiché

La iniciativa busca integrar caminos existentes en distintas comunidades para crear recorridos que combinen naturaleza, espiritualidad maya, gastronomía y patrimonio colonial. Según Whitbeck, desde 2025 el Inguat conversa con municipalidades y pobladores para definir su participación.

Los primeros 20 kilómetros estarían disponibles a mediados de noviembre y permitirían realizar recorridos a pie que podrían concluir en Chichicastenango, donde los visitantes tendrían la opción de hospedarse y conocer el mercado al día siguiente.

El proyecto contempla una segunda etapa en 2027, en la región Ixil de Quiché, y toma como referencia experiencias internacionales como el Camino de Santiago de Compostela, en España, y los caminos de las culturas jesuitas en Sudamérica.

"Me gustaría que Guatemala sea conocida como el país del senderismo", afirmó Whitbeck al explicar la apuesta por desarrollar este tipo de experiencias.

Harris Whitbeck presenta la ruta de senderismo El Camino del Tiempo durante el primer foro Invertur, organizado por BAC. (Video, Prensa Libre: Glenda Burrión)

Whitbeck también destacó que desde 2024 el crecimiento acumulado del turismo en Guatemala ha sido del 26%, y atribuyó parte de ese comportamiento a los esfuerzos para ampliar la conectividad aérea y modificar la narrativa internacional sobre el país.

Nuevas inversiones buscan ampliar la oferta turística

Durante el foro, Whitbeck también mencionó proyectos en la costa del Pacífico, entre ellos desarrollos hoteleros en El Paredón, por ejemplo Santa Elena Belmar. En esta zona se proyecta un aeródromo con una pista de 1,800 metros y tres hoteles de marcas internacionales, con más de 400 habitaciones en conjunto.

Además, indicó que aerolíneas de Norteamérica han mostrado interés en operar vuelos hacia Flores, Petén, y que parte de sus consultas se relaciona con la capacidad hotelera disponible en ese destino.

Harris Whitbeck presenta el proyecto turístico Santa Elena del Mar durante el primer foro Invertur, organizado por BAC. (Video, Prensa Libre: Glenda Burrión)

En entretenimiento, destacó la próxima apertura de Arena Gallo, con capacidad para 14,500 personas y prevista para finales de 2027. También mencionó el proyecto del Distrito Futeca, que contempla un estadio para más de 20,000 espectadores y cuya construcción se proyecta para 2030.

El director del Inguat sostuvo que el objetivo es atraer visitantes interesados en experiencias de aventura, bienestar, cultura y lujo, y diversificar los destinos más allá de los circuitos tradicionales.

Inguat busca atraer turistas interesados en experiencias culturales

Además de los proyectos de infraestructura y senderismo, Whitbeck explicó que el país trabaja en una estrategia para atraer visitantes interesados en experiencias culturales auténticas, turismo de aventura, bienestar, lujo y bodas.

Harris Whitbeck presenta otras apuestas del Inguat para diversificar la oferta turística y atraer visitantes a Guatemala, durante el foro Invertur, organizado por BAC. (Video, Prensa Libre: Glenda Burrión)

Como parte de esa apuesta, destacó el proyecto Guatemala Diseña con las Manos, que lleva el trabajo de artistas, tejedoras, tejedores y artesanos guatemaltecos a espacios internacionales dedicados a la moda y el diseño.

La iniciativa también busca fortalecer la relación con las comunidades indígenas y reconocer su participación en la actividad turística.

La pirámide de Guatemala Diseña con las Manos luce textiles tradicionales que representan la riqueza cultural y el talento de las tejedoras guatemaltecas. (Foto, Prensa Libre: cortesía Inguat)

El funcionario señaló que la estrategia de promoción también incluye presencia en medios internacionales, publicaciones especializadas y ferias turísticas para posicionar al país ante nuevos mercados.

La pirámide ha sido exhibida en varias ciudades de Europa y otros países. Según explicó el funcionario, a partir de la primera semana de noviembre de 2026 se instalará en el Palacio Nacional de la Cultura y luego recorrerá distintos puntos del país para acercar la obra a los guatemaltecos y promover el orgullo por su historia, cultura y tradiciones.

Harris Whitbeck presenta el proyecto Guatemala Diseña con las Manos, una iniciativa que busca promover el talento de artesanos y tejedoras del país. Que a partir de noviembre se exhibirá en el Palacio Nacional de la Cultura. (Video, Prensa Libre: Glenda Burrión).

Finalmente, Whitbeck recalcó que durante los últimos dos años y medio se han establecido 15 nuevas rutas aéreas, mientras continúan las conversaciones con compañías interesadas en ampliar sus operaciones hacia Guatemala.

El planteamiento del Inguat es que la diversificación de destinos y experiencias, acompañada de inversión hotelera, conectividad y participación comunitaria, permita que el crecimiento turístico llegue a más regiones y genere nuevas oportunidades económicas.