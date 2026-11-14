Aeropuerto Internacional La Aurora: vuelos hacia y desde Estados Unidos podrían registrar irregularidades por tres días más

La cancelación de vuelos en Estados Unidos y la suspensión temporal de los despegues provocaron alteraciones en la programación de las aerolíneas, cuyos efectos todavía podrían sentirse durante los próximos días.

Aunque las restricciones solo duraron casi cuatro horas con treinta minutos, las compañías aéreas enfrentan el reto de reorganizar sus itinerarios, disponer de aeronaves y completar sus tripulaciones.

En Guatemala, el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA) no reporta inconvenientes propios que limiten sus operaciones. Sin embargo, algunas aerolíneas han cancelado o reprogramado vuelos por decisión propia o debido a sus políticas internas.

Pablo Castillo, vocero del aeropuerto, explicó que estas medidas corresponden a cada compañía aérea y que la administración aeroportuaria es ajena a esas decisiones. Por esa razón, tampoco cuenta con un consolidado de los vuelos y pasajeros afectados, ya que cada aerolínea debe proporcionar esa información y de momento se está consolidando.

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Aerolíneas prevén que las afectaciones continúen por lo menos 3 días más

Aunque las restricciones en Estados Unidos fueron levantadas, la recuperación de las operaciones no ha sido inmediata para todas las compañías. Así lo explicó la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas (AGLA), por medio de su presidenta, Motty Rodas.

La representante indicó que todavía se registran cancelaciones y demoras. En algunos casos, los retrasos superan las tres horas, mientras que otros vuelos han tenido que cancelarse por falta de tripulaciones y equipos disponibles.

Por ello, Rodas advirtió que las repercusiones podrían prolongarse durante, por lo menos, otros dos o tres días, lo que significa que las alteraciones en los itinerarios podrían continuar hasta el lunes o martes.

Esta situación responde a que, después de una interrupción de las operaciones, las aerolíneas necesitan reorganizar sus vuelos, coordinar la disponibilidad de aeronaves y ajustar los turnos de sus tripulaciones.

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Movimiento de vuelos aumenta durante la temporada alta

Las posibles alteraciones en los itinerarios ocurren en uno de los períodos de mayor movimiento de pasajeros. Durante noviembre y diciembre, el tráfico aéreo aumenta por la temporada de fin de año, lo que también incrementa la actividad en el Aeropuerto Internacional La Aurora.

De acuerdo con Castillo, durante noviembre el promedio oscila entre 80 y 100 vuelos diarios, mientras que en diciembre puede alcanzar hasta 115 operaciones al día.

Este movimiento incluye vuelos de llegada y salida hacia todos los destinos. No obstante, el portavoz aclaró que actualmente no cuentan con el desglose específico de cuántas operaciones corresponden a rutas desde y hacia Estados Unidos.

La importancia de ese mercado se refleja en la conectividad aérea del país. Durante el primer fForo Internacional de Inversión e Innovación Turística (InverTur), organizado por el Banco de América Central (BAC), Harris Whitbeck, director del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) informó que Guatemala mantiene vuelos directos con 31 ciudades internacionales, de las cuales 15 son estadounidenses.

Esto permite dimensionar la relevancia de las conexiones entre ambos países, especialmente durante los meses de mayor demanda de viajes.

Falla en sistema de control aéreo provocó las restricciones en Estados Unidos

El origen del problema estuvo en el antiguo sistema de comunicaciones utilizado para el control del tráfico aéreo estadounidense. Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, el secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó que la infraestructura se sobrecargó de datos y dejó de funcionar.

“Se trata de un sistema de telecomunicaciones analógico. Nuestros conmutadores y enrutadores se sobrecargaron de datos y dejaron de funcionar”, indicó Duffy.

El funcionario señaló que la falla afectó tanto las comunicaciones como los sistemas de radar. Además, advirtió que la infraestructura necesita una renovación completa, cuyo costo estimó en US$50 mil millones.

“Seguirá fallando”, afirmó al referirse a las condiciones del sistema actual.

El primer anuncio de la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) se realizó a las 15.54 horas del este de Estados Unidos (20.54 GMT) y estableció que todos los vuelos con salida desde los aeropuertos de ese país permanecerían en tierra hasta nuevo aviso.

Horas después, se autorizó el despegue de algunos vuelos desde el Aeropuerto Internacional de San Francisco. Finalmente, la FAA reabrió el espacio aéreo a las 20.15 horas del este de Estados Unidos.

Autoridades recomiendan verificar los vuelos antes de ir al aeropuerto

Ante la posibilidad de que continúen las alteraciones en los itinerarios, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y AGLA recomendaron a los pasajeros confirmar el estado de sus vuelos antes de trasladarse al aeropuerto.

Para quienes tienen previsto viajar hacia Estados Unidos, las recomendaciones son:

Confirmar el estado del vuelo directamente con la aerolínea antes de dirigirse al aeropuerto.

Mantenerse atentos a los canales oficiales de comunicación de la compañía aérea.

Evitar compartir rumores, especulaciones o información que no haya sido confirmada.

Por otro lado, quienes esperan la llegada de familiares o pasajeros procedentes de Estados Unidos también deben tomar precauciones. En estos casos, la DGAC recomienda:

Consultar el estado del vuelo con la aerolínea antes de trasladarse al Aeropuerto Internacional La Aurora .

. Considerar que los vuelos de llegada podrían presentar demoras, desvíos o reprogramaciones.

Mantener comunicación directa con el pasajero o la compañía aérea para conocer la hora estimada de llegada.

Mantener la calma y consultar únicamente información oficial.

De esta manera, aunque el aeropuerto guatemalteco no reporta restricciones propias, los cambios que todavía realizan algunas aerolíneas hacen necesario que los pasajeros verifiquen sus itinerarios antes de salir de casa.

La recomendación es mantenerse informados directamente con las compañías aéreas, ya que las condiciones de cada vuelo pueden variar durante los próximos días.