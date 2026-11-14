A pesar de levantar suspensión, por qué EE. UU. prevé 5 mil vuelos cancelados para este sábado

Las autoridades de Estados Unidos prevén para este sábado 14 de noviembre alrededor de 5 mil vuelos cancelados en los aeropuertos del país, pese a que se levantó la suspensión de despegues ocurrida el pasado viernes.

En rueda de prensa, Bryan Bedford, jefe de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), indicó que este sábado aún habrá cancelaciones y retrasos de vuelos, que se prolongarán hasta el domingo, cuando las autoridades esperan que todo vuelva a la normalidad.

«Prevemos que probablemente se cancelen entre 4 mil y 5 mil de los 41 mil vuelos programados para hoy. Así que seguiremos con retrasos y cancelaciones», dijo el jefe de la FAA.

Hasta las 12:00, hora local del este (17:00 GMT), se han registrado unos 4 mil 272 vuelos cancelados, según el sitio de rastreo FlightAware.

La plataforma también registró 3 mil 752 retrasos de vuelos.

A pesar de que el pasado 13 de noviembre se levantó la suspensión de los despegues en EE. UU., el jefe de la FAA reiteró que los problemas continuarán este sábado.

«No nos engañemos, el sistema seguirá fallando hasta que lo reemplacemos», dijo Bedford.

Menos de la mitad de los 20 mil vuelos afectados por la suspensión lograron reanudar sus operaciones. Según Bedford, alrededor de 8 mil vuelos volvieron a ponerse en marcha.

El jefe de la FAA indicó que, de los 12 mil vuelos que no pudieron recuperarse desde el pasado viernes, 9 mil corresponden a vuelos comerciales y 3 mil a vuelos privados.

Entre los aeropuertos más afectados se encuentran el O’Hare de Chicago, el Hartsfield-Jackson de Atlanta, el John F. Kennedy de Nueva York y el Boston Logan, donde este sábado aún continúan las afectaciones.

¿Qué provocó el fallo?

La suspensión de despegues, la tercera registrada en lo que va del siglo en Estados Unidos, habría ocurrido por un fallo en el sistema de telecomunicaciones de la FAA.

Según explicó el secretario de Transporte, Sean Duffy, el fallo habría afectado al sistema de control aéreo.

El funcionario descartó que un ciberataque fuera la causa de la suspensión de los despegues y negó que los fallos se hubieran producido por un nuevo sistema de inteligencia artificial implementado hace unos meses.

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