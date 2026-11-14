Vuelo cancelado: Fedefut confirma que Guatemala no podrá viajar a Canadá este sábado

La Selección de Guatemala no pudo viajar en el vuelo programado para este sábado 14 de noviembre rumbo a Canadá, donde el lunes enfrentará el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.

Gerardo Paiz, presidente de la Federación de Fútbol de Guatemala, confirmó que la aerolínea canceló el vuelo y que gestiona ante Concacaf poder reprogramar el encuentro para el martes 17 de noviembre según información compartida a Prensa Libre.

La selección guatemalteca tenía previsto salir a las 10:30 AM rumbo al Aeropuerto La Aurora, pues el vuelo estaba programado para las 13.30 horas, pero no lograron hacerlo. Durante la mañana, la Federación había informado que el vuelo estaba retrasado, y luego se confirmó la cancelación por parte de la aerolínea.

Ante la situación, Gerardo Paiz analiza la opción de un vuelo chárter para trasladar a la delegación.

Se desconoce si la cancelación del vuelo de Guatemala tiene relación con la suspensión temporal de despegues que ordenó el viernes la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos.

La Selección de Canadá, en cambio, viajará en un vuelo chárter y aún se encuentra en suelo guatemalteco.

Su salida está prevista para las 15 horas (3 de la tarde) de este sábado desde el Aeropuerto Internacional La Aurora. El partido sigue programado para el lunes 16 de noviembre, a las 19 horas en el BMO Field de Toronto.