Canadá vs. Guatemala: ¿qué resultado necesita la Bicolor para avanzar a semifinales?

Guatemala visita a Canadá el lunes 16 de noviembre en el BMO Field de Toronto, por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf. La Bicolor llega con la obligación de ganar por dos goles para avanzar en el torneo.

La Selección cayó 2-3 en la ida, en El Trébol, tras ir perdiendo 0-3 al descanso y reaccionar con goles de Óscar Santis y Matt Evans. Ese marcador la deja con un gol de desventaja en el global, pero con un detalle que cambia las cuentas: Canadá se llevó tres goles de visitante.

Concacaf mantiene en esta serie el gol de visitante como criterio de desempate: si el global queda igualado, avanza quien haya marcado más goles fuera de casa. Los tres de Canadá en El Trébol juegan a su favor, así que lo más directo para Guatemala es ganar por dos goles o más en Toronto. Cualquier empate o derrota la deja fuera.

PL / Juan Diego Gónzalez

Los marcadores que clasifican a Guatemala

Si gana por dos goles de diferencia o más, la Bicolor supera a Canadá en el global y avanza, con resultados como 2-0, 3-1 o 4-2. En esos casos no hace falta recurrir a ningún criterio de desempate, porque Guatemala termina arriba en el marcador acumulado.

También avanza si gana por un gol, pero marca cuatro o más, como en un 4-3 o un 5-4. El global queda igualado y Guatemala pasa por haber anotado más goles de visitante que Canadá, que se quedó con los tres de la ida.

Los que no alcanzan

Si gana 3-2, el global y los goles de visitante quedan igualados, así que la serie se define en tiempos extra de dos periodos de 15 minutos y, si persiste el empate, en una tanda de penales. Es el único escenario que obliga a jugar más de 90 minutos.

Cualquier empate o derrota elimina a la Bicolor. Incluso un triunfo por 1-0 o 2-1 sería insuficiente, porque Canadá avanzaría gracias a sus tres goles de visitante de la ida, y Guatemala quedaría fuera pese a ganar en Toronto.