Fernando Tena y los errores de Guatemala ante Canadá que dejan al cuadro nacional contra las cuerdas

La Selección Nacional de Guatemala perdió 2-3 ante Canadá en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf, en una noche en la que el equipo de Luis Fernando Tena mostró falta de intensidad en gran parte del primer tiempo, desorden y pocas respuestas durante los primeros 45 minutos. Al descanso, Canadá tenía una ventaja de tres goles, producto tanto de sus virtudes ofensivas como de los errores individuales y colectivos de la Bicolor.

La primera gran falla estuvo en la zona media. Con Jorge Aparicio y Stheven Robles lesionados, y Jonathan Franco suspendido por tres partidos tras los incidentes del último encuentro de la fase de grupos frente a Surinam, Tena se quedó sin algunas de sus alternativas habituales.

Durante la semana surgieron los nombres de Óscar Castellanos y Rodrigo Saravia, pero el técnico apostó por Jesús López, un volante de características más ofensivas que defensivas. La decisión no dio los resultados esperados. Guatemala perdió la posesión, tuvo dificultades para ganar los duelos individuales, segundas jugadas y fue incapaz de sostener el ritmo de un rival que presionó alto y dominó buena parte del encuentro.

Las consecuencias también se reflejaron en el ataque. Rubio Rubín y Darwin Lom quedaron aislados: no recibieron balones en condiciones favorables ni lograron asociarse con sus compañeros. Rudy Muñoz, por su parte, no encontró espacios y tuvo poca participación en la elaboración del juego. Santis tampoco mostró sus mejores cualidades durante los primeros 45 minutos. Sin conexión entre líneas, Guatemala generó muy poco peligro en la primera mitad.

Errores defensivos que se pagaron caro

Si el mediocampo no consiguió ofrecer suficiente respaldo, la defensa tampoco tuvo una buena noche. Nicolás Samayoa protagonizó una de sus actuaciones más complicadas con la Selección, mientras que Allan Yanes y José Morales también tuvieron dificultades para contener los ataques canadienses.

Canadá encontró facilidades para llegar al área y aprovechó las desconcentraciones de la zaga guatemalteca. Los tres goles recibidos antes del descanso evidenciaron problemas tanto individuales como colectivos en una instancia en la que cada error puede resultar determinante.

Una reacción que llegó en el segundo tiempo

En el complemento, la Azul y Blanco mostró otra cara. Con mayor determinación y algunos ajustes en su funcionamiento, consiguió descontar mediante las anotaciones de Óscar Santis y Matthew Evans, para establecer el 3-2 definitivo y mantener abierta la eliminatoria.

La reacción representa un aspecto positivo, pero también deja una interrogante sobre el planteamiento inicial: ¿por qué Guatemala no mostró esa intensidad desde el comienzo?

El equipo encontró mayor profundidad, mejoró su presencia ofensiva y logró incomodar a Canadá, aunque la desventaja acumulada durante la primera mitad condicionó sus posibilidades de conseguir el empate.

Toronto, una misión exigente

El resultado de 3-2 mantiene viva la eliminatoria, pero obliga a Guatemala a buscar la remontada en territorio canadiense. El partido de vuelta se disputará el próximo lunes en Toronto, y Tena tendrá pocos días para corregir los aspectos que fallaron en El Trébol: la solidez defensiva, el control del mediocampo y la conexión entre líneas.

La Selección necesitará una actuación de alto nivel para avanzar a las semifinales. Para conseguirlo, deberá mantener la concentración desde el primer minuto, encontrar un mediocampo que permita equilibrar el juego y evitar otro primer tiempo como el de la ida.