Guatemala vs. Canadá EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido de ida de los cuartos de final

La Selección Nacional de Guatemala afrontará esta noche uno de sus retos más importantes de los últimos años, cuando reciba a Canadá en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027.

El encuentro se disputará este viernes 13 de noviembre, a las 20 horas, en el estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol, donde la Bicolor buscará aprovechar su condición de local y tomar ventaja en una eliminatoria que promete ser intensa.

El equipo dirigido por el mexicano Luis Fernando Tena llega con confianza después de finalizar como líder de su grupo y consolidar el crecimiento mostrado en las últimas ediciones del torneo.

Frente a Canadá, considerada una de las selecciones más fuertes de la región, Guatemala apostará por el respaldo de su afición, el orden táctico y el buen momento de sus futbolistas para conseguir un resultado favorable. La eliminatoria tiene una doble importancia, ya que otorgará un boleto al Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf y la clasificación directa a la Copa Oro 2027.

Por ello, la Azul y Blanco intentará tomar ventaja en casa antes de disputar el encuentro de vuelta, programado para el lunes 16 de noviembre, en Toronto, Canadá. Siga todas las incidencias previas al Guatemala vs. Canadá y el minuto a minuto del encuentro, con información de última hora, alineaciones confirmadas, reacciones y todos los detalles de los 90 minutos de juego.

13 de noviembre 2026, 17:15h La afición guatemalteca comienza a hacer su ingreso al estadio

Los aficionados chapines comienzan a hacer su ingreso al Estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol.

Selección de Guatemala.(Foto Prensa Libre: Erick Ávila).

13 de noviembre 2026, 17:00h ¡El Profe ya está en El Trébol!

El Profe, la polémica y directa marioneta de Prensa Libre, ya se encuentra en el estadio Manuel Felipe Carrera a la espera de que la Bicolor consiga un resultado positivo esta noche.

El Profe en el Manuel Felipe Carrera.(Foto Prensa Libre: Erick Ávila).

13 de noviembre 2026, 16:55h Afición chapina comienza a llegar al estadio

La afición chapina empieza a teñir de azul y blanco los alrededores del Estadio Manuel Felipe Carrera, donde miles de seguidores llegan con la ilusión de alentar a la Selección Nacional de Guatemala en un duelo clave ante Canadá.

La afición chapina se hace presente al Manuel Felipe Carrera.(Foto Prensa Libre: Erick Ávila).

13 de noviembre 2026, 16:40h Objetos prohibidos para ingresar al estadio en el Guatemala vs. Canadá



Estas son algunos de los objetos que no podrás ingresar al estadio donde la Selección de Guatemala recibirá a Canadá en el partido de ida de los cuartos de final. Se recomienda a los aficionados revisar las restricciones antes de asistir al encuentro para evitar inconvenientes en los accesos.

¡𝗥𝗘𝗖𝗢𝗠𝗘𝗡𝗗𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗘𝗟 𝗜𝗡𝗚𝗥𝗘𝗦𝗢 𝗔𝗟 𝗘𝗦𝗧𝗔𝗗𝗜𝗢! 🇬🇹Guatemala 🆚 Canadá🇨🇦 🗓️ 13 • Noviembre • 2026 - 8:00pm 🏟️ 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐝𝐢𝐨 𝐌𝐚𝐧𝐮𝐞𝐥 𝐅𝐞𝐥𝐢𝐩𝐞 𝐂𝐚𝐫𝐫𝐞𝐫𝐚 #ModoSelección #VamosGuate 💙⚽️🇬🇹💪 #SeleMayor https://t.co/LS7Hg0Ju6e — FFG🇬🇹 (@fedefut_oficial) November 12, 2026

13 de noviembre 2026, 16:30h Guatemala vs. Canadá

La Bicolor recibe esta noche a Canadá a partir de las 20:00 horas en el Estadio Manuel Felipe Carrera "El Trébol", en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf. Guatemala buscará sacar ventaja en casa y dar el primer paso hacia las semifinales del torneo.