Guatemala enfrenta a Canadá por un boleto al Final Four: seis datos de una eliminatoria de alto voltaje

Las selecciones de Guatemala y Canadá se enfrentarán este viernes 13 de noviembre en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027, una eliminatoria en la que estará en juego la clasificación al Final Four y el boleto directo a la Copa Oro 2027.

El encuentro se disputará a las 20 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol, ante unos 6 mil aficionados. Las entradas están agotadas desde hace dos semanas, después de que Concacaf ordenara reducir en un 25% el aforo autorizado como parte de una sanción por incidentes de racismo.

El equipo guatemalteco, dirigido por el mexicano Luis Fernando Tena, disputará por primera vez los cuartos de final del torneo, después de terminar como líder del Grupo B de la Liga A, por delante de Surinam, Jamaica y Honduras.

Canadá, por su parte, llega después de realizar un campamento de preparación en Quintana Roo, México. La delegación arribó a la capital guatemalteca este jueves por la tarde, por el Aeropuerto Internacional La Aurora, y se concentró en un hotel cercano al estadio.

El conjunto canadiense, dirigido por Jesse Marsch, presenta una convocatoria de 23 futbolistas, encabezada por su capitán, Alphonso Davies, del Bayern Múnich, y el delantero Jonathan David, del Atlético de Madrid.

Marsch mantiene la base de jugadores que participaron en el Mundial 2026. El encuentro será dirigido por el árbitro salvadoreño Iván Barton, quien cuenta con experiencia en las Copas del Mundo del 2022 y 2026.

La eliminatoria se resolverá el lunes 16 de noviembre, en Toronto. El ganador avanzará al Final Four de la Liga de Naciones, previsto para marzo del 2027 en Los Ángeles, y obtendrá su clasificación directa a la Copa Oro. El perdedor deberá disputar una ronda preliminar para buscar su boleto al torneo.

Seis datos del Guatemala vs. Canadá

1. Luis Fernando Tena busca hacer historia

El entrenador mexicano llevó a Guatemala por primera vez a los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf y buscará dar la sorpresa frente a una selección canadiense dirigida por Jesse Marsch.

2. Las figuras de Canadá

Alphonso Davies y Jonathan David encabezan una selección que conserva la base de futbolistas que disputaron el Mundial 2026 y que parte como favorita en la eliminatoria.

3. Las figuras de Guatemala

La Bicolor cuenta con futbolistas que militan en el extranjero, entre ellos Óscar Santis, del Brunei DPMM FC; Darwin Lom, del The Strongest de Bolivia, Rubio Rubín, del El Paso Locomotive FC de Estados Unidos, Olger Escobar CF Montréal de la MLS y Matthew Evans en el FC Wacker Innsbruck. de Austria.

4. Las bajas de Guatemala

El combinado nacional afrontará el compromiso con cinco ausencias:

Lesionados: Jorge Aparicio, mediocampista, y Stheven Robles, defensa.

Jorge Aparicio, mediocampista, y Stheven Robles, defensa. Suspendidos: Jehú Fajardo 1 partido , Jonathan Franco y Carlos Estrada tres partidos cada uno

5. Una eliminatoria de ida y vuelta

La serie comenzará este viernes en El Trébol y se definirá el lunes en Toronto. En los antecedentes recientes, Guatemala eliminó a Canadá en la tanda de penales de los cuartos de final de la Copa Oro 2025, mientras que los canadienses ganaron 1-0 el amistoso disputado en enero del 2026.

6. El repechaje a la Copa Oro 2027

El ganador de la eliminatoria avanzará al Final Four de la Liga de Naciones y asegurará su clasificación directa a la Copa Oro 2027. Por su parte, el equipo que pierda la serie deberá disputar la ronda preliminar, en la que tendrá otra oportunidad de conseguir su boleto al torneo regional.