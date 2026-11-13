Guatemala vs. Canadá: qué posibilidades tiene la Bicolor de ganar según la inteligencia artificial

La Selección de Guatemala afrontará este viernes uno de sus compromisos más importantes de los últimos años, cuando reciba a Canadá en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027. La serie otorgará un boleto al Final Four del torneo y la clasificación directa a la Copa Oro 2027.

El encuentro se disputará en el estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol, donde el equipo dirigido por el mexicano Luis Fernando Tena intentará tomar ventaja frente a una de las selecciones más fuertes e importantes de la zona.

La Bicolor buscará aprovechar su condición de local y el respaldo de su afición. Además, llega motivada después de su destacada actuación en la fase de grupos, en la que terminó en la primera posición.

Canadá parte como favorito por su experiencia internacional y la calidad de varios de sus futbolistas, que militan en ligas europeas. Sin embargo, Guatemala confía en mantener el crecimiento mostrado en los últimos años y repetir actuaciones destacadas, como la conseguida frente a los canadienses en la Copa Oro 2025.

El conjunto guatemalteco afronta esta instancia con la confianza adquirida durante su evolución en las últimas ediciones de la Liga de Naciones. Desde su participación en la Liga C hasta alcanzar por primera vez los cuartos de final, la Bicolor ha mostrado un crecimiento sostenido bajo la dirección de Tena, respaldado por una base de futbolistas que combina experiencia y juventud.

Para Guatemala, este encuentro representa una oportunidad histórica de avanzar a una nueva instancia internacional y consolidar su protagonismo en la región. Un resultado positivo en El Trébol fortalecería sus aspiraciones de alcanzar el Final Four y le permitiría viajar a Canadá con ventaja para el partido de vuelta.

Lo que dice la inteligencia artificial

Para conocer qué posibilidades tiene Guatemala de ganar el encuentro, se consultó a la inteligencia artificial, cuyo análisis coloca a Canadá como favorito para llevarse el partido de ida, con una probabilidad estimada del 60%.

Según esta proyección, Guatemala tiene un 17% de posibilidades de conseguir la victoria, mientras que el empate registra un 23%.

El análisis considera que la diferencia en el valor de las plantillas, la experiencia mundialista de Canadá y la presencia de sus futbolistas en algunas de las principales ligas europeas son factores que favorecen al conjunto norteamericano.

No obstante, la inteligencia artificial también reconoce que Guatemala cuenta con argumentos para dar la sorpresa, especialmente por su condición de local, el respaldo de la afición en El Trébol y el buen rendimiento mostrado durante la fase de grupos.

Aunque los porcentajes colocan a Canadá por delante, la Bicolor podría equilibrar el encuentro si mantiene el orden defensivo, reduce los espacios y aprovecha sus oportunidades frente al arco rival.

Los argumentos de Guatemala para buscar la sorpresa

Pese a que las proyecciones favorecen al conjunto canadiense, Guatemala tiene factores que podrían influir en el desarrollo del compromiso:

La localía: jugar en el estadio Manuel Felipe Carrera, donde la Bicolor buscará aprovechar las condiciones del escenario.

jugar en el estadio Manuel Felipe Carrera, donde la Bicolor buscará aprovechar las condiciones del escenario. El respaldo de la afición: el apoyo de los seguidores guatemaltecos puede representar un impulso durante el encuentro.

el apoyo de los seguidores guatemaltecos puede representar un impulso durante el encuentro. El rendimiento colectivo: Guatemala terminó como líder de su grupo en la fase anterior y llega con confianza después de conseguir su primera clasificación a los cuartos de final.

Guatemala terminó como líder de su grupo en la fase anterior y llega con confianza después de conseguir su primera clasificación a los cuartos de final. La motivación: el equipo de Luis Fernando Tena tiene la oportunidad de alcanzar por primera vez el Final Four de la Liga de Naciones.

De esta manera, Guatemala afrontará una eliminatoria exigente, en la que los antecedentes y las diferencias entre las plantillas favorecen a Canadá, pero el resultado también dependerá de lo que ambos equipos puedan demostrar dentro del terreno de juego.