“No solo estamos buscando neutralizarlos, sino hacerles daño”: esto dice Tena antes del Guatemala vs. Canadá

Guatemala buscará tomar ventaja frente a Canadá en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf. La Selección Nacional recibirá este viernes al conjunto canadiense en el estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol, en un encuentro que representa una oportunidad para acercarse al Final Four y asegurar su clasificación directa a la Copa Oro 2027.

El combinado guatemalteco intentará hacerse fuerte en condición de local frente a una de las selecciones más competitivas de la región. Canadá cuenta con futbolistas de gran calidad y velocidad, por lo que el equipo dirigido por Luis Fernando Tena deberá mostrar orden táctico y solidez defensiva para buscar una ventaja en el partido de ida.

Previo al compromiso, el estratega mexicano compareció ante los medios de comunicación y analizó distintos aspectos del encuentro, desde la preparación del plantel hasta la elección del once titular y los objetivos que persigue la Bicolor en esta eliminatoria.

“El equipo está muy ilusionado. Sabemos que el estadio estará lleno y que contaremos con el apoyo de nuestra gente. Ese respaldo será fundamental para nosotros y nos dará un impulso extra para afrontar el partido”, expresó Tena.

Sobre la preparación mental del grupo para enfrentar a Canadá, Tena destacó la experiencia de sus jugadores. “Es un equipo maduro mentalmente y preferimos enfocarnos más en lo táctico, ya que tenemos pocos días para preparar el encuentro”, expresó el seleccionador nacional.

Tena apuesta por el orden táctico frente a Canadá

Acerca de cómo neutralizar las principales fortalezas del conjunto canadiense, el entrenador señaló que el orden y la concentración serán fundamentales.

“Lo táctico se trabaja siempre estando muy juntos, sobre todo por la velocidad que tienen ellos. Si dejamos espacios abiertos van a lucir esa velocidad. Si estamos juntos y en bloque en todos los sectores de la cancha podemos neutralizar un poco eso y con la posesión de la pelota tenemos que bajarles el ritmo. Por supuesto, atacando también, no solo estamos buscando neutralizarlos, sino hacerles daño”, explicó Tena.

En relación con la condición física de Óscar Santis, el técnico indicó que su participación dependerá de cómo evolucione después del largo viaje que realizó. “Estoy esperando si Santis él mismo decidirá cómo se siente. Repito, hizo un viaje de 30 horas y un cambio de horario de 12 horas. Ayer todavía andaba un poco desorientado. Yo espero que hoy esté mejor y obviamente él va a querer jugar. Yo espero que sí juegue”, mencionó.

Consultado sobre la disputa en el mediocampo, el estratega indicó que será clave mantener superioridad numérica en esa zona. “Trataremos de estar siempre juntos y apoyar a mucha gente en el mediocampo. No podemos dejarlos jugar. Ellos técnicamente son muy buenos y el espacio abierto es lo que mejor aprovechan. Tenemos que estar siempre bien agrupados y tratar de hacer diferencia en base a la superioridad numérica que podamos ejercer en cada sector del campo”, dijo el técnico mexicano.

Nicolás Hagen será titular ante Canadá

Respecto a la portería para el compromiso de ida, Luis Fernando Tena confirmó que Nicolás Hagen será el guardameta titular. “El portero mañana juega Nicholás Hagen. Ya después veremos qué pasa en el siguiente juego”, aseguró.

Sobre la importancia de aprovechar la condición de local, el entrenador afirmó que Guatemala debe buscar el arco rival sin renunciar a su identidad de juego. “Hay que hacer valer la localidad jugando al futbol. Tenemos que tratar bien la pelota y atacar de manera consistente. Cuando no la tenemos, todos deben trabajar para recuperarla, siempre con orden y organización. No se trata de correr como locos detrás del balón”, señaló.

El seleccionador también habló sobre las variantes disponibles en el equipo ante las ausencias por lesión y suspensión, y destacó las alternativas con las que cuenta para conformar su alineación.

“Siempre hay gente y se abren oportunidades para otros. Tenemos posibilidades con Óscar Castellanos, Rodrigo Rodrigo y Jesús "Chucho" López para acompañar al "Chema" Rosales. Del lado izquierdo tenemos a Rudy Muñoz y a José Ramón Bolaños que ha sido una grata revelación. Es un muy buen jugador". indico

Guatemala quiere darle una alegría a su afición

Al ser consultado sobre el principal objetivo de la Selección Nacional, Tena dejó claro que busca devolverle alegrías a la afición guatemalteca y conseguir una histórica clasificación al Final Four.

“Queremos que la gente se sienta muy orgullosa de su equipo. Obviamente queremos jugar bien y ganar. Queremos pasar a la semifinal de un torneo tan importante como el Final Four y clasificar a la Copa Oro. Creo que sí le debemos alegrías a nuestra gente y en eso estamos”, afirmó.

Finalmente, sobre el sistema táctico que podría utilizar ante Canadá, el entrenador explicó que prefiere reforzar el mediocampo frente a rivales de gran nivel, aunque también destacó el buen momento de sus delanteros.

“A mí en general me gusta poner gente en el medio campo, sobre todo con equipos tan fuertes. Pero cuando uno tiene dos delanteros con tanta calidad y en buen momento como Darwin Lom y Rubio Rubín, hay que echarlos a jugar. Se han compenetrado muy bien y también tenemos que atacar. Canadá es muy fuerte, pero no solo tenemos que pensar en defender”, concluyó Luis Fernando Tena.