Guatemala vs. Canadá: fecha, hora y dónde ver el partido de la Liga de Naciones de Concacaf

La Selección de Guatemala afrontará este viernes uno de sus compromisos más importantes de los últimos años, cuando reciba a Canadá en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027.

La Bicolor buscará aprovechar su condición de local para tomar ventaja en una serie que otorgará un boleto al Final Four del torneo y la clasificación directa a la Copa Oro 2027.

El encuentro se disputará en el estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol, donde el equipo dirigido por el mexicano Luis Fernando Tena intentará tomar ventaja frente a una de las selecciones más fuertes de la región.

El respaldo de la afición será un factor importante para un combinado nacional que llega motivado después de su destacada actuación en la fase de grupos en dónde quedo en la primera posición.

Canadá parte como favorito por su experiencia internacional y la calidad de varios de sus futbolistas que militan en ligas europeas. Sin embargo, Guatemala confía en mantener el crecimiento mostrado en los últimos años y repetir actuaciones destacadas, como la conseguida frente a los canadienses en la Copa Oro 2025.

Guatemala busca hacer historia

El conjunto guatemalteco afronta esta instancia con la confianza adquirida durante su evolución en las últimas ediciones de la Liga de Naciones. Desde su participación en la Liga C hasta alcanzar por primera vez los cuartos de final, la Bicolor ha mostrado un crecimiento sostenido, que se ha consolidado bajo la dirección de Tena, con una base de futbolistas que combina experiencia y juventud.

Para Guatemala, este encuentro representa una oportunidad histórica de acercarse a una nueva clasificación internacional y confirmar su protagonismo en la región. Un resultado positivo en El Trébol no solo fortalecería sus aspiraciones de avanzar al Final Four, sino que también le permitiría viajar a Canadá con ventaja para afrontar el partido decisivo de una eliminatoria que promete emociones.

Día, hora y dónde ver Guatemala vs. Canadá

La Selección de Guatemala se enfrentará a Canadá este viernes 13 de noviembre, a las 20 horas, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027.

El encuentro se disputará en el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol, donde la Bicolor buscará aprovechar su condición de local para tomar ventaja en la serie. El partido será transmitido por Fox Guatemala. Además, los aficionados podrán seguir todas las incidencias, el minuto a minuto y la cobertura en vivo a través de Prensa Libre.

La serie se definirá el lunes 16 de noviembre, en Toronto, donde se conocerá al equipo que avanzará al Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf y asegurará su clasificación directa a la Copa Oro 2027.