“Contra el racismo jugamos en el mismo equipo”: la campaña de Guatemala antes de recibir a Canadá

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“Contra el racismo jugamos en el mismo equipo”: la campaña de Guatemala antes de recibir a Canadá

La Federación de Futbol de Guatemala intensifica su campaña contra el racismo de cara al duelo ante Canadá, tras las sanciones impuestas por Concacaf por los incidentes ocurridos frente a Surinam.

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¿Cuántos boletos estarán disponibles para el partido de Guatemala contra Canadá?(Foto Prensa Libre: Hemeroteca).

FFG refuerza campaña contra el racismo antes del histórico duelo ante Canadá por los cuartos de final de la Liga de Naciones.(Foto Prensa Libre: Hemeroteca).

La Federación de Futbol de Guatemala (FFG) intensificó en los últimos días una campaña contra el racismo, como parte de las medidas impuestas por el Comité Disciplinario de Concacaf tras los incidentes ocurridos durante el partido entre Guatemala y Surinam, correspondiente a la cuarta y última jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027.

La sanción al ente rector del futbol guatemalteco no solo incluyó una multa económica, sino también la reducción del 25% del aforo autorizado para el partido de ida de los cuartos de final frente a Canadá, programado en el estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol.

Además, Concacaf solicitó a la Federación la presentación e implementación de un plan de prevención de la discriminación para futuros compromisos como local.

En respuesta a esta disposición, la FFG comenzó a divulgar distintos mensajes en sus plataformas digitales, con el objetivo de promover el respeto dentro y fuera de los estadios.

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Uno de los principales lemas difundidos ha sido: "Contra el racismo jugamos en el mismo equipo". La campaña también incluye mensajes como "La pasión no discrimina, nuestro futbol menos", acompañados de piezas gráficas con frases como "El respeto no tiene color", con las que se busca generar conciencia entre los aficionados de la Bicolor.

A medida que se acerca el enfrentamiento contra Canadá, programado para este viernes 13 de noviembre, la Federación ha reforzado la difusión de mensajes enfocados en la inclusión, el respeto y la convivencia entre los aficionados.

Entre los otros lemas destacan "El futbol nos hace hermanos", "Todos somos uno", "Expulsemos el racismo", "Más gritos de gol, menos insultos" y "Por que aquí todos somos iguales".

Con estas acciones, la FFG busca cumplir con los requerimientos establecidos por Concacaf, promover un ambiente de respeto en los estadios y evitar nuevas sanciones para el futbol guatemalteco.

La campaña coincide con la preparación de la Selección Nacional, dirigida por el mexicano Luis Fernando Tena, para disputar por primera vez los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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