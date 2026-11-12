Dos triunfos y una clasificación memorable: los antecedentes de Guatemala frente a Canadá

Guatemala está a las puertas de una nueva cita con la historia. La ilusión vuelve a recorrer el país mientras la Selección Nacional de Futbol se prepara para afrontar uno de sus desafíos más importantes de los últimos años. Frente a un rival de jerarquía como Canadá, la Bicolor intentará demostrar que puede competir entre las mejores selecciones de Concacaf.

Guatemaltecos y canadienses se enfrentarán mañana, viernes 13 de noviembre, a las 20 horas, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027.

Será la primera vez que la Bicolor dispute esta instancia del torneo, con el objetivo de avanzar al Final Four y asegurar su clasificación directa a la Copa Oro 2027, que se disputará en Estados Unidos entre junio y julio de ese año.

El combinado nacional, dirigido por el mexicano Luis Fernando Tena, ha experimentado un crecimiento constante desde la creación de la Liga de Naciones, en el 2019.

Guatemala comenzó su recorrido en la Liga C, consiguió ascender de categoría y, después de mantenerse en la Liga A durante las últimas dos temporadas, alcanzó por primera vez los cuartos de final en la edición 2026-2027, instancia en la que disputará una eliminatoria de ida y vuelta frente al conjunto de la hoja de maple.

El primer encuentro se disputará en el estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol, en la zona 3 capitalina, donde la Azul y Blanco intentará aprovechar su condición de local y el respaldo de su afición para tomar ventaja antes de viajar a territorio canadiense.

El partido de vuelta está programado para el lunes 16 de noviembre, en Toronto. Se espera un ambiente de fiesta en las gradas, con miles de aficionados alentando a una selección que ha recuperado la ilusión y busca consolidar su protagonismo en la región.

Dominio canadiense en el historial

La serie también representa un importante desafío estadístico para la Bicolor, ya que será la undécima vez que ambas selecciones se enfrenten en un partido oficial. En los 10 encuentros anteriores, Canadá suma cinco victorias, Guatemala registra dos triunfos y se han producido tres empates.

El primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones se remonta a 1977, durante la eliminatoria rumbo al Mundial de Argentina 1978, cuando el conjunto norteamericano se quedó con la victoria. Desde entonces, el historial favorece a los canadienses.

Dos triunfos nacionales

Las dos victorias oficiales de Guatemala sobre Canadá, en tiempo reglamentario, se registraron durante eliminatorias mundialistas. La primera ocurrió en 1988, rumbo a Italia 1990, cuando la Bicolor se impuso 1-0 en el entonces estadio Mateo Flores, gracias a una anotación de Byron Pérez.

La segunda fue durante las eliminatorias para Alemania 2006, cuando Guatemala derrotó a Canadá como visitante, con un doblete de Carlos Humberto el Pescado Ruiz.

Aunque los antecedentes favorecen a los canadienses, Guatemala llega motivada por el recuerdo del enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones.

En los cuartos de final de la Copa Oro 2025, el encuentro terminó 1-1 en el tiempo reglamentario, pero la Bicolor avanzó a las semifinales después de imponerse 6-5 en la tanda de penales, en una de las tardes más memorables de su historia reciente. Además, esta generación de futbolistas ha demostrado capacidad para competir frente a rivales mejor ubicados en el escalafón regional.

Bajo la dirección de Tena, Guatemala ha fortalecido su funcionamiento colectivo y consolidado una identidad de juego que le ha permitido competir con algunas de las selecciones más fuertes de Concacaf.

Ahora, el conjunto nacional intentará romper una racha de más de dos décadas sin derrotar a Canadá en los 90 minutos de un partido oficial.

Con el respaldo de su afición, la confianza adquirida durante la fase de grupos de la Liga de Naciones y el sueño de continuar haciendo historia, Guatemala afrontará una de las eliminatorias más importantes de los últimos años, con el objetivo de alcanzar por primera vez el Final Four del torneo regional.