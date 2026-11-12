“No podemos subestimar a Guatemala”: Jesse Marsch lanza una advertencia antes de enfrentar a la Bicolor

La Selección de Guatemala y Canadá se preparan para protagonizar una atractiva eliminatoria por los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf. Para la Bicolor será la primera vez que dispute esta instancia, mientras que los norteamericanos llegan como una de las selecciones más fuertes de la región.

La serie se definirá en dos encuentros: el primero en el estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol, y el segundo en Toronto. El ganador obtendrá su clasificación al Final Four del torneo y un boleto directo a la Copa Oro 2027.

En la víspera del compromiso, el seleccionador canadiense, Jesse Marsch, y el delantero Tajon Buchanan, una de las principales figuras del equipo, comparecieron ante los medios de comunicación para analizar el desafío frente a Guatemala.

La delegación canadiense llegó al país durante la tarde y realizó un reconocimiento del estadio antes de trasladarse a su hotel de concentración, ubicado en las cercanías del recinto deportivo, donde se desarrolló la conferencia de prensa.

Marsch dejó claro que el objetivo de su equipo es conseguir una victoria como visitante para tomar ventaja en la eliminatoria. "Eso es por lo que vinimos aquí. Queremos seguir adelante en este torneo y tener una alta semilla cuando lleguemos a las fases finales", expresó el entrenador, quien añadió que para lograrlo "tenemos que ganar este partido aquí y luego volver y ganar también en Toronto".

Sobre el reconocimiento del escenario deportivo, el técnico canadiense aseguró que su equipo quedó satisfecho con las condiciones de la cancha y anticipó un ambiente intenso para el encuentro. "El estadio, francamente, parece un buen lugar para jugar. Tiene una capacidad pequeña y hará que el ambiente se sienta intenso", afirmó.

Sin embargo, aclaró que su equipo no espera encontrar un ambiente menos exigente por la reducción de espectadores. "Esos son los partidos que queremos jugar. No esperamos que sea más fácil solo porque tiene 75% de capacidad. Esperamos exactamente lo que el oponente nos presente y haremos todo lo posible por encontrar una manera de ganar", indicó.

Tajon Buchanan advierte sobre el peligro de Guatemala

Por su parte, Buchanan reconoció que la Bicolor representa un rival complicado y recordó el enfrentamiento anterior entre ambas selecciones. "Es un equipo muy fuerte que no debería ser tomado a la ligera. Lo sabemos por el último enfrentamiento", señaló el atacante, quien anticipó un partido de mucha intensidad.

El futbolista también destacó la ambición del grupo canadiense, que busca competir por títulos y aprovechar esta eliminatoria para avanzar en el torneo regional. "Queremos competir y levantar trofeos, y este es un primer paso muy importante. Vamos al partido para darlo todo, con intensidad, y llegar con la victoria", expresó.

El seleccionador canadiense también recordó el antecedente frente a Guatemala y aseguró que su equipo aprendió de aquella eliminación en la Copa Oro 2025. "Lo bueno de la experiencia de la Copa del Mundo es que crecimos como grupo. Aprendimos que cada momento del partido importa y que errores, como las tarjetas rojas, te pueden costar caro", señaló.

Sobre el enfrentamiento anterior frente a la Bicolor, Marsch reconoció el golpe que significó para su selección. "No tengo que decirle a este equipo que no podemos subestimar a Guatemala, porque lo saben: nos hicieron daño", afirmó.