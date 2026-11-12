¿Quién será el portero de Guatemala ante Canadá: Hagen o Navarro? Esto confirma Fernando Tena

La Selección Nacional de Guatemala está lista para afrontar uno de sus retos más importantes de los últimos años. Este jueves, el director técnico de la Bicolor, el mexicano Luis Fernando Tena, compareció ante los medios de comunicación en la conferencia de prensa previa al partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.

En esta eliminatoria, el combinado nacional no solo buscará avanzar al Final Four del torneo regional, sino también asegurar su clasificación directa a la Copa Oro 2027. El estratega mexicano reconoció la dificultad de enfrentar a una de las selecciones más competitivas de la región. Canadá visitará Guatemala con sus principales figuras, entre ellas futbolistas que militan en algunas de las ligas más importantes de Europa.

Pese a la jerarquía del rival, la Bicolor llega motivada después de conseguir por primera vez su clasificación a los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf, tras una destacada actuación en la fase de grupos.

Tena destacó la importancia de aprovechar la condición de local y el respaldo de la afición en el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol, para intentar tomar ventaja antes del partido de vuelta, que se disputará en territorio canadiense.

Durante la conferencia de prensa, el entrenador abordó distintos aspectos tácticos para contrarrestar la velocidad y el potencial ofensivo del conjunto norteamericano. Asimismo, explicó las variantes con las que cuenta el plantel nacional para generar oportunidades de gol.

Nicolás Hagen será titular frente a Canadá

Uno de los temas abordados durante la conferencia fue la elección del guardameta titular, una posición en la que Nicolás Hagen, del Columbus Crew de la MLS, y Kenderson Navarro, de Municipal, han recibido oportunidades durante el proceso de Luis Fernando Tena.

Sin embargo, para el compromiso de ida frente a Canadá, el seleccionador despejó las dudas y confirmó que Nicolás Hagen será el encargado de defender la portería de Guatemala. “El portero mañana juega Nicolás Hagen. Ya después veremos qué pasa en el siguiente juego”, aseguró Luis Fernando Tena.