“Yo soy el responsable”: Tena asume la derrota ante Canadá y admite que el planteamiento no funcionó

.El técnico mexicano Luis Fernando Tena asumió toda la responsabilidad por la derrota 2-3 de la Selección de Guatemala ante Canadá en el estadio Manuel Felipe Carrera, del Trébol. “Soy el único responsable”, afirmó en declaraciones posteriores al partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.

Tena explicó que salió con un planteamiento ofensivo, igual que en los partidos anteriores ante Jamaica, El Salvador y Surinam. “Intenté volver a jugar así, más ofensivo, tener más la pelota. Sabíamos que corríamos riesgos por la fortaleza del rival”, reconoció.

El plan pareció dar resultado al inicio. “Parecía que funcionaba los primeros 15 minutos”, admitió el estratega. Guatemala sostuvo un ritmo más parejo en ese tramo y generó una opción al minuto 4, con un remate de Darwin Lom que obligó al portero canadiense a intervenir.

Juan Diego González / PL

Después, Canadá tomó el control y pasó por encima de la Bicolor durante el resto de la primera mitad. Tanitoluwa Oluwaseyi abrió el marcador al 17 con un remate al ángulo inferior de Nicholas Hagen, y Tajon Buchanan amplió al 27, mientras Guatemala no lograba retener la pelota con tranquilidad.

Dominio canadiense

“Esa media hora estuvimos claramente superados”, reconoció. El tercer gol, de Jonathan David al 45, llegó tras un error en la salida guatemalteca, y la Bicolor se fue al descanso con un 0-3 en contra. Poco antes, le habían anulado por fuera de lugar un gol a Nicolás Samayoa.

Canadá perdió por lesión a Alphonso Davies al minuto 8, un golpe que no alteró su ritmo. El equipo dirigido por Jesse Marsch, quien vio una tarjeta roja al 63, siguió generando peligro hasta que Guatemala encontró una reacción en el segundo tiempo.

Una reacción que mantiene abierta la serie

En el complemento, la Bicolor mejoró con los ingresos de Matthew Evans y Rodrigo Saravia en el entretiempo. Óscar Santis descontó de cabeza al 53, y Evans marcó el 2-3 al 93, sin ángulo, con lo que Guatemala evitó una derrota más amplia y conservó opciones para la vuelta.

Tena volvió a cargar con la culpa al cierre de sus declaraciones. “Repito, es responsabilidad mía, no nos funcionó querer jugar ofensivo”, insistió. Guatemala visita a Canadá el lunes 16 de noviembre y necesita ganar por dos goles de diferencia, o por la mínima si marca cuatro o más.