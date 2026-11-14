“Solo necesitamos creer”: el mensaje de Matt Evans de cara al partido de vuelta ante Canadá

El delantero Matthew Evans, autor del gol que mantiene viva la serie, afirmó que la Selección de Guatemala viajará a Toronto con la intención de revertir el marcador tras la derrota 2-3 ante Canadá en el estadio Manuel Felipe Carrera, del Trébol. “A Canadá vamos a ir con todo, solo necesitamos creer”, expresó.

Evans ha sido una de las figuras de Guatemala en esta Liga de Naciones. En la fase de grupos anotó un golazo en el tiempo añadido ante Surinam, que Concacaf eligió como el mejor de esa etapa, y ahora volvió a marcar en un momento decisivo, con un gol que le da da esperanza a la Selección.

Ingresó al partido en el entretiempo, con Guatemala perdiendo 0-3, en lugar de Rudy Muñoz. Su gol, junto al descuento de Óscar Santis al 53, permitió a la Bicolor reducir la diferencia y quedar a un gol en el global antes de la vuelta.

"Entré con mucha energia"

Sobre su ingreso, Evans explicó que aprovechó el cansancio del rival. “Cuando entré, Canadá en defensa estaba un poco agotado y yo entré con mucha energía y aproveché”, afirmó. Ya había tenido una ocasión al minuto 64, cuando remató por arriba, pero insistió hasta marcar al 93.

Evans dijo sentirse “muy orgulloso” de haber hecho ese gol “porque nos da una chance de avanzar”. Para Guatemala, el tanto en el tiempo añadido cambió el panorama: pasó de un 0-3 que parecía definitivo a una serie que sigue abierta en Toronto.

PL / Juan Diego González

Rumbo a Canadá

El delantero habló de enfrentar a la afición canadiense en el BMO Field. “No tenemos que tener miedo”, expresó. El mensaje busca transmitir confianza a un grupo que sabe que necesita ganar.

Evans también se refirió a la afición guatemalteca. “Siempre estamos orgullosos de la afición”, afirmó. Sobre el estadio Manuel Felipe Carrera, del Trébol, comentó que es “una cancha bonita” y que el público “siempre está”, en referencia al respaldo que recibe la Selección en casa.

Guatemala visita a Canadá el lunes 16 de noviembre, a las 7:00 PM, hora de Guatemala. La Bicolor llega con la obligación de ganar por dos goles de diferencia, o por la mínima si marca cuatro o más, para avanzar a las semifinales de la Liga de Naciones.