Más de 3 mil vuelos cancelados en Estados Unidos: persisten las complicaciones para miles de viajeros

Miles de pasajeros en Estados Unidos continúan viéndose afectados este sábado 14 de noviembre por la suspensión total de despegues, que todavía deja más de 3 mil 700 vuelos cancelados y casi 2 mil retrasos, mientras los aeropuertos del país recuperan lentamente su actividad habitual.

“Las operaciones están volviendo poco a poco a la normalidad esta mañana (sábado). Los aviones están saliendo de sus puertas de embarque, rodando por las pistas y despegando, y es seguro volar”, escribió en X el secretario estadounidense de Transporte, Sean Duffy.

Duffy agregó que trabajan para apoyar el proceso de recuperación, pero reconoció que “es posible que sigan produciéndose algunos retrasos y cancelaciones a medida que las aerolíneas reprograman sus vuelos y redistribuyen las aeronaves y las tripulaciones hacia donde más se necesitan”.

“Nuestra máxima prioridad en este momento es garantizar que los viajeros regresen a casa, junto a sus familias, de la manera más rápida y segura posible”, indicó.

El secretario de Transporte también agradeció el “profesionalismo” de los controladores de tránsito aéreo, pilotos y tripulaciones de vuelo por su “dedicación” tras el caos provocado por la suspensión de despegues por más de cuatro horas el viernes en todos los aeropuertos del país.

Unos 3 mil 785 vuelos han sido cancelados este sábado a las 9:30 hora del Este de EE.UU. (14:30 GMT), según el sitio de rastreo FlightAware, que registra 1 mil 990 retrasos.

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Entre los aeropuertos más afectados se incluyen el O´Hare de Chicago, Hartsfield-Jackson de Atlanta, el John F. Kennedy de Nueva York y el Boston Logan, entre los más transitados del país.

El Gobierno del presidente, Donald Trump, atribuyó a la obsolescencia de los sistemas de comunicaciones aérea el fallo que obligó a suspender los vuelos y pidió al Congreso US$3 mil 100 millones para modernizar esa infraestructura.

Las autoridades investigan el incidente, mientas aseguran que por ahora no hay indicios de un ciberataque o una acción maliciosa deliberada. EFE