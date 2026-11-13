EE. UU. reanuda vuelos tras suspensión de casi 4 horas y esto explicaron las autoridades

Tras varias horas de vuelos cancelados y numerosos retrasos, la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) ha levantado este 13 de noviembre la suspensión de despegues en todo el territorio de Estados Unidos.

La FAA informó mediante un comunicado que han vuelto a reanudarse los vuelos nacionales en Estados Unidos, luego de la suspensión que duró varias horas y dejó a muchos pasajeros afectados.

La Administración de Donald Trump atribuyó el incidente, que provocó miles de retrasos aéreos, a una caída del sistema de comunicaciones y descartó que se debiera a un ataque terrorista contra Estados Unidos.

En una rueda de prensa en la Casa Blanca, el secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó la reapertura del espacio aéreo, aunque advirtió de que el tráfico tardará en recuperar la normalidad.

"Vamos a intentar trasladar tantos de esos aviones como podamos esta noche, si contamos con suficientes tripulaciones para realizar esos vuelos. Si no, empezaremos mañana por la mañana", declaró.

En la misma comparecencia, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, descartó que se hubiera producido un ataque contra Estados Unidos y aseguró que el incidente no estaba relacionado con la caída de Microsoft del jueves.

After restoring full functionality at our air traffic control centers and TRACONs, the @FAANews reopened the airspace tonight.



It will take us time resume normal operations, so please continue to check with your airline for the latest information. Our top priority is the safety… pic.twitter.com/QcTcXoaS8M — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 14, 2026

"El público nunca estuvo en peligro durante este proceso. Nunca hubo vidas en riesgo. Todos sus seres queridos están a salvo. Estamos trabajando para resolver el problema, y esperamos tener las operaciones en marcha y funcionando", aseguró.

Duffy explicó que los sistemas de telecomunicaciones analógicos de la FAA sufrieron una sobrecarga de datos que provocó inconsistencias en la información transmitida por sus enrutadores, lo que llevó a las autoridades a apagar el sistema como medida preventiva.

El secretario pidió al Congreso autorizar "fondos de emergencia" para poder modernizar la infraestructura de control aéreo.

La interrupción provocó más de 10.000 retrasos y al menos 4.700 cancelaciones de vuelos en todo el país, según los datos de FlightRadar.

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