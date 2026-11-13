“Hasta nuevo aviso”: Por qué EE. UU. ordenó suspender los despegues de aviones en todo el país

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“Hasta nuevo aviso”: Por qué EE. UU. ordenó suspender los despegues de aviones en todo el país

La Administración Federal de Aviación ha comunicado que todos los vuelos de EE. UU. permanecerán en tierra "hasta nuevo aviso".

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Actividad del aeropuerto de Atlanta durante el cierre récord del gobierno estadounidense.

FOTO ILUSTRATIVA. Un vuelo de Delta Air Lines despega del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, Georgia, EE. UU., el 5 de noviembre de 2025. (Foto Prensa Libre: EFE)

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ha comunicado este 13 de noviembre que todos los vuelos de EE. UU. permanecerán en tierra «hasta nuevo aviso».

De acuerdo con medios estadounidenses como CNN, esta decisión se debe a «circunstancias extraordinarias y por razones de seguridad», según un comunicado de la propia FAA.

Los motivos de la suspensión de todos los vuelos en EE. UU. aún no han sido esclarecidos.

La FAA ha dicho en su comunicado que los aterrizajes de vuelos internacionales entrantes se gestionarán «caso por caso».

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Sin embargo, CNN citó a un portavoz de la FAA, quien señaló un «problema de comunicaciones» que afecta principalmente a los Centros de Control de Tráfico Aéreo (CTAR, por sus siglas en inglés), encargados de la gestión de todos los vuelos de EE. UU.

La situación también fue confirmada por Sean Duffy, secretario de Transporte de EE. UU., en una publicación en X.

«Los técnicos de la FAA están investigando el problema. Publicaremos actualizaciones de inmediato a medida que dispongamos de información», indicó Duffy en su publicación en redes sociales.

The New York Times indicó que, después de que la FAA confirmara lo ocurrido, el sitio web de la institución que informa sobre los avisos del CTAR dejó de funcionar.

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ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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