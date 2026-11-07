“¡Se acaba el tiempo!”: el audio de la copiloto del Learjet 60 antes del accidente aéreo de Palm Beach

Internacional

“¡Se acaba el tiempo!”: el audio de la copiloto del Learjet 60 antes del accidente aéreo de Palm Beach

Se ha revelado una conversación que tuvo la copiloto del Leatjet 60 y la torre de control antes del accidente aéreo ocurrido en Palm Beach el 1 de noviembre.

y

|

time-clock

La copiloto del avión que cayó en Florida tenía 20 años y era de origen brasileño

Fotografía tomada de la cuenta en Threads @itsnatfilg de Nathalia Gadelha Filgueiras donde aparece mostrando una licencia en la cabina de mando de un avión. Una joven estadounidense de origen brasileño de 20 años, Gadelha, era la copiloto del avión que se estrelló el domingo en el condado de Palm Beach. (Foto Prensa Libre: EFE)

Han surgido nuevos detalles sobre el accidente aéreo ocurrido en Florida, donde un avión Learjet 60 se estrelló en una zona residencial y dejó un saldo de nueve personas fallecidas.

Recientemente, se ha publicado la conversación que sostuvo la copiloto del avión, de 20 años, con los controladores aéreos momentos antes de que la aeronave se estrellara cerca del barrio de Cresthaven.

La copiloto, identificada posteriormente como Nathalia Gadelha Filgueiras, conversó durante aproximadamente dos minutos con los controladores aéreos y, en un principio, no dio indicios de que la aeronave tuviera problemas durante el vuelo.

«Miami 722 Bravo Delta 350, girando en dirección a Freeport», habría dicho Filgueiras a los controladores aéreos a las 12:47 del mediodía del domingo 1 de noviembre.

LECTURAS RELACIONADAS

¿Por qué se estrelló el Learjet 60 en Florida? El hielo, los controles de vuelo y el factor humano bajo análisis

chevron-right
Las fotografías muestran a algunas de las nueve víctimas del accidente de un avión privado en Florida, entre ellas una familia con dos niños de 2 y 4 años y una copiloto de 20 años. (Foto Prensa Libre: Tomadas de @CBSNews y EFE)

Revelan los nombres de las nueve personas que murieron en un accidente aéreo en Florida, entre ellas dos niños

chevron-right

La copiloto señaló que durante el vuelo se había presentado «formación de hielo transparente y ligero», aunque aseguró que era una situación «manejable» y que provocaría «una turbulencia moderada».

Desde la torre de control le indicaron a Filgueiras que «esperara condiciones de vuelo más favorables».

Sin embargo, de forma repentina, Filgueiras volvió a comunicarse con los controladores aéreos para informar que se había declarado una situación de emergencia debido al exceso de velocidad de la aeronave.

«Se declara emergencia en el vuelo 722 Bravo Delta. Estamos en una situación de exceso de velocidad y descendemos a 20 mil pies por minuto», dijo.

LECTURAS RELACIONADAS

El momento en el que el avión está a punto de impactar en tierra, captado por la cámara de un automóvil

Qué se sabe de la dramática caída de un avión privado en Florida que dejó 9 muertos

chevron-right

“¡Vamos a morir!”: revelan audios del desesperado llamado de la piloto antes del accidente en Florida

chevron-right

Con un tono de urgencia, la copiloto advirtió que el avión estaba a punto de estrellarse.

«Descendemos a 20 mil pies y estamos girando a 60 grados», dijo Filgueiras, mientras de fondo se escuchaba al piloto, identificado como Jeffrey Gregory. Algunos medios estadounidenses afirman que Gregory habría rezado el Padre Nuestro.

En la parte final de la conversación, se escucha a Filgueiras pedirle a Jeffrey que mirara hacia afuera y advertirle que «se les acababa el tiempo».

«¡Mira afuera, Jeff, mira afuera! ¡Se nos acabó el tiempo!», dijo la copiloto antes de que la comunicación con la torre de control se interrumpiera abruptamente.

Los investigadores todavía no han identificado formalmente las causas del accidente, pero indagan si las condiciones meteorológicas fueron un factor determinante, explicó Tom Chapman, miembro de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, en inglés).

Imágenes compartidas en redes sociales muestran que la aeronave impactó a gran velocidad contra el suelo y se convirtió en una enorme bola de fuego que dejó un cráter en el pavimento.

Lea también: “Era como si cayera un misil”: 9 muertos al estrellarse un avión privado en un vecindario de Florida

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

Redacción EFE

Lee más artículos de Redacción EFE

ARCHIVADO EN:

Accidente Aéreo Audiencias EE.UU.  Florida Miami Sucesos Estados Unidos 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM