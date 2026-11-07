“¡Se acaba el tiempo!”: el audio de la copiloto del Learjet 60 antes del accidente aéreo de Palm Beach

Han surgido nuevos detalles sobre el accidente aéreo ocurrido en Florida, donde un avión Learjet 60 se estrelló en una zona residencial y dejó un saldo de nueve personas fallecidas.

Recientemente, se ha publicado la conversación que sostuvo la copiloto del avión, de 20 años, con los controladores aéreos momentos antes de que la aeronave se estrellara cerca del barrio de Cresthaven.

La copiloto, identificada posteriormente como Nathalia Gadelha Filgueiras, conversó durante aproximadamente dos minutos con los controladores aéreos y, en un principio, no dio indicios de que la aeronave tuviera problemas durante el vuelo.

«Miami 722 Bravo Delta 350, girando en dirección a Freeport», habría dicho Filgueiras a los controladores aéreos a las 12:47 del mediodía del domingo 1 de noviembre.

La copiloto señaló que durante el vuelo se había presentado «formación de hielo transparente y ligero», aunque aseguró que era una situación «manejable» y que provocaría «una turbulencia moderada».

Desde la torre de control le indicaron a Filgueiras que «esperara condiciones de vuelo más favorables».

*Listener discretion advised, ATC audio from the accident.



A Learjet 60 crashed in Palm Beach County, Florida earlier today. The pilot reported moderate turbulence along with icing conditions. The aircraft departed Austin, Texas heading towards the Bahamas. The pilot later… pic.twitter.com/ynM2RgU9LM — Thenewarea51 (@thenewarea51) November 1, 2026

Sin embargo, de forma repentina, Filgueiras volvió a comunicarse con los controladores aéreos para informar que se había declarado una situación de emergencia debido al exceso de velocidad de la aeronave.

«Se declara emergencia en el vuelo 722 Bravo Delta. Estamos en una situación de exceso de velocidad y descendemos a 20 mil pies por minuto», dijo.

Con un tono de urgencia, la copiloto advirtió que el avión estaba a punto de estrellarse.

«Descendemos a 20 mil pies y estamos girando a 60 grados», dijo Filgueiras, mientras de fondo se escuchaba al piloto, identificado como Jeffrey Gregory. Algunos medios estadounidenses afirman que Gregory habría rezado el Padre Nuestro.

En la parte final de la conversación, se escucha a Filgueiras pedirle a Jeffrey que mirara hacia afuera y advertirle que «se les acababa el tiempo».

«¡Mira afuera, Jeff, mira afuera! ¡Se nos acabó el tiempo!», dijo la copiloto antes de que la comunicación con la torre de control se interrumpiera abruptamente.

Los investigadores todavía no han identificado formalmente las causas del accidente, pero indagan si las condiciones meteorológicas fueron un factor determinante, explicó Tom Chapman, miembro de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, en inglés).

Imágenes compartidas en redes sociales muestran que la aeronave impactó a gran velocidad contra el suelo y se convirtió en una enorme bola de fuego que dejó un cráter en el pavimento.

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