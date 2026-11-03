¿Por qué se estrelló el Learjet 60 en Florida? El hielo, los controles de vuelo y el factor humano bajo análisis

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) investiga el accidente de un Learjet 60 que cayó el domingo 1 de noviembre en Greenacres, condado de Palm Beach, Florida, y provocó la muerte de sus nueve ocupantes.

Aunque las autoridades advierten que es prematuro establecer una causa oficial, se han planteado tres hipótesis sobre lo que pudo provocar el accidente.

La alteración aerodinámica por acumulación de hielo en las alas

Según Infobae, la primera hipótesis apunta a que el hielo acumulado en las alas alteró la forma de la aeronave y destruyó la fuerza necesaria para mantenerla en el aire.

Según los especialistas, la tripulación atravesó una zona de tormenta y pudo haber subestimado un problema que rápidamente se volvió difícil de controlar. "Suena como que el avión se congeló cuando atravesó la celda", afirmó el expiloto Daniel Bubb.

Por su parte, la NTSB advierte que una capa de apenas seis milímetros de hielo en el borde de un ala basta para hacer que los pilotos pierdan el control de manera repentina.

El daño en el estabilizador horizontal y la pérdida de control en picada

Una segunda línea de análisis sugiere que la acumulación de hielo claro (un tipo de formación densa por gotas de agua suspendidas) afectó los controles de vuelo de la cola y generó un movimiento violento en picada.

Exinvestigadores de la NTSB indicaron que este escenario presenta similitudes con accidentes históricos de aviación, en los que la acumulación de cristales en el estabilizador horizontal provoca una inclinación severa hacia abajo.

Esta teoría coincide con las evidencias de fragmentación en pleno vuelo, ya que testigos y usuarios señalaron indicios de que el estabilizador podría haberse desprendido antes del impacto.

Foto de referencia. Estructura de la cola y el estabilizador horizontal de una aeronave, componente clave analizado en las hipótesis sobre la acumulación de hielo en vuelo. (Foto Prensa LIbre: Shutterstoc)

El error humano y la activación tardía de los sistemas de deshielo

La tercera hipótesis se centra en la posible falta de activación manual de los sistemas de protección contra el hielo o en una falla operativa del piloto automático. El Learjet 60 utiliza aire caliente de los motores para proteger las superficies de sustentación, mecanismos que los pilotos deben poner en marcha de forma oportuna.

"Esa va a ser la gran pregunta", destacó el exdirector de control aéreo Mike McCormick, al cuestionar si la tripulación encendió los sistemas a tiempo o si un sensor alterado por el hielo hizo que el piloto automático empujara el avión hacia abajo sin orden de los pilotos.

Las hipótesis buscan esclarecer cómo ocurrió el accidente y reavivan el debate sobre la seguridad en condiciones meteorológicas adversas. Las conclusiones definitivas dependerán del análisis forense de los restos y de los registros de vuelo recuperados.