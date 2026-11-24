En las primeras semanas de noviembre del 2026, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) determinó que Estados Unidos, México y Bolivia habían reportado transmisión endémica de sarampión, por lo que decidió retirarles la certificación. Con Canadá, suman cuatro países que han perdido esta categoría en un año.

El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) informó que mantiene la coordinación con el Ministerio de Salud para detectar posibles casos de sarampión entre viajeros procedentes de otros países.

Personal de ambas instituciones trabaja en puestos fronterizos, puertos y aeropuertos para identificar a viajeros y guatemaltecos retornados que presenten síntomas como erupciones en la piel, fiebre, tos y ojos rojos.

Ante la detección de un “caso importado”, el personal de salud efectúa los análisis correspondientes y elabora un informe para “el rastreo de contactos tanto en Guatemala como del país de donde provenga”, con el fin de prevenir nuevos contagios. El IGM también participa en capacitaciones sobre protocolos de prevención y controles rutinarios.

La institución recomienda a los guatemaltecos que viajen a países con alertas de sarampión contar con el esquema de vacunación. Si presentan síntomas entre 7 y 21 días después de regresar, deben acudir a los servicios de salud e informar sobre su viaje reciente.

Después de los salvadoreños, los ciudadanos estadounidenses ocupan el segundo lugar entre los extranjeros con mayor número de movimientos migratorios de entrada y salida de Guatemala, según estadísticas oficiales.

Salud mantiene vigilancia

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mspas) mantiene las medidas de prevención y vigilancia ante el brote de sarampión en Guatemala y la pérdida de la certificación de países libres de esta enfermedad en Estados Unidos, México, Bolivia y Canadá.

La epidemióloga Ericka Gaitán, responsable de la vigilancia de enfermedades prevenibles señaló que a los primeros 16 días de noviembre hay 54 casos activos. "Ya casi llegamos a los 35 mil casos confirmados con sus diferentes definiciones”, afirmó Gaitán.

La funcionaria atribuyó la incidencia de la enfermedad a la acumulación de personas susceptibles, sin vacunar, durante las últimas dos o tres décadas, así como a la alta transmisibilidad del virus.

Aunque la cifra de casos activos es menor que el acumulado, advirtió que el dato no representa una situación favorable para el país.

Cifras

De los 34 mil 906 casos confirmados, 8 mil 596 (24.6%) fueron identificados mediante pruebas de laboratorio; 3 mil 469 (9.9%), por nexo epidemiológico, es decir, personas con síntomas y contacto directo con casos confirmados; y 22 mil 841 (65.4%), por criterio clínico, debido a síntomas compatibles con sarampión en un contexto de brote activo, aunque sin pruebas de laboratorio disponibles.

Gaitán aclaró que “si un caso recibe un resultado positivo en una prueba de laboratorio, se reclasifica como confirmado por laboratorio”.

La población de 15 a 39 años presenta mayor vulnerabilidad, mientras que el grupo más afectado es el de 20 a 29 años, debido, en parte, a la acumulación de personas susceptibles durante las últimas décadas.

Situación en América

Canadá fue el primer país en perder la certificación, en noviembre del 2025, debido a un brote que comenzó en el 2024 y dejó más de 6 mil casos, principalmente en Ontario y Alberta. Posteriormente, la Comisión Regional Certificadora determinó que Estados Unidos, México y Bolivia también perdieran esa categoría.

“Canadá fue el primer país que pierde la certificación dentro de este contexto desde el 2024 aproximadamente. Luego, la Comisión Regional Certificadora declaró que Estados Unidos, México y Bolivia se sumaron a esa pérdida”, indicó Gaitán.

La epidemióloga recordó que Guatemala mantiene su certificación de país libre de sarampión, aunque la presencia de casos activos confirma que el brote continúa.

Explicó que el retiro de la certificación no depende únicamente del número de contagios, sino de la transmisión sostenida de la enfermedad durante 12 meses.

El Ministerio de Salud desarrolla actividades de bloqueo y prevención mediante vacunación, así como campañas focalizadas en Quiché, Izabal, Chiquimula y Sololá, con una meta de cobertura cercana al 95%.

Gaitán aseguró que la cartera dispone de más de 5 millones de dosis de vacunas y prevé el ingreso de más suministros a principios del 2027.

Reportan 53 fallecidos

La epidemióloga informó que el brote ha dejado 53 fallecidos, en su mayoría menores de edad sin el esquema completo de vacunación. La confirmación de las defunciones incluye datos epidemiológicos, de laboratorio y hospitalarios.

La funcionaria llamó a la población a acudir a los servicios de salud para completar su esquema de vacunación.

“El llamado principal, y yo diría que el estándar de oro es la vacunación. Invitamos a toda la población hasta los treinta y nueve años que se acerquen a cualquier servicio de salud a solicitar información y para que se le vacune. Ante sospecha de sarampión —fiebre, rash y lesiones pequeñas que empiezan en la cara— por favor no vayan a automedicarse, llegue a un servicio de salud para ser diagnosticado oportunamente y nosotros podamos cortar la transmisión”, concluyó Gaitán.

Guatemala podría perder la certificación

Según datos oficiales del Ministerio de Salud, el brote registrado desde enero del 2026 está vinculado con un evento religioso celebrado del 10 al 14 de diciembre del 2025 en Santiago Atitlán, Sololá.

La OPS advirtió la semana anterior que “Guatemala podría perder la certificación de país libre de sarampión si se cumple un año de transmisión sostenida”.

Según el organismo, ese plazo se cumpliría alrededor del 23 de diciembre del 2026. Gaitán aseguró que el Ministerio de Salud trabaja para lograr la recuperación de los pacientes y evitar nuevos contagios durante el próximo mes.