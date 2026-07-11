Salud confirma más de 27 mil casos de sarampión y 26 decesos a nivel nacional

Un total de 27 mil 145 casos confirmados de sarampión y 26 personas fallecidas a causa de esta enfermedad es el reporte oficial, de acuerdo con la actualización epidemiológica correspondiente al 5 de julio de 2026, brindada por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mspas).

Aunque las autoridades sanitarias informan que el índice de contagios mantiene una tendencia a la baja, tras el pico registrado durante las semanas 15 y 16, advierten que el brote sigue activo y que un solo caso es suficiente para mantener el virus activo en el territorio nacional.

El Ministerio de Salud explicó que el incremento observado en la totalidad de los casos responde a una reclasificación de los registros, con el objetivo de reflejar con mayor precisión la situación actual de la enfermedad.

Según la cartera, esta actualización no representa un aumento reciente en la transmisión, sino una mejora en la clasificación de los casos ya identificados.

Los números

La cartera de Salud indica que, del total de 27 mil 145 casos confirmados, 7 mil 489 (27.6%) fueron confirmados por laboratorio, 3 mil 54 (11.3%) por nexo epidemiológico y 16 mil 602 (61.2%) por criterio clínico.

A pesar del elevado número de contagios, la letalidad se mantiene en 0.10%, lo que equivale a un fallecimiento por cada mil casos confirmados. Sin embargo, las autoridades insisten en que cada deceso representa una tragedia prevenible mediante la vacunación.

La región central del país continúa concentrando la mayor carga del brote, según los datos. El departamento de Guatemala registra 10 mil 248 casos, seguido de Quetzaltenango, con 2 mil 238; Quiché, con 2 mil 183; Sololá, con 1 mil 367; Izabal, con 1 mil 199, y Totonicapán, con 1 mil 16 casos confirmados.

Las autoridades indican que, aunque el número semanal de contagios continúa disminuyendo, el virus sigue proliferando en distintas regiones del país y continúan siendo más propensas aquellas personas que no cuentan con un esquema completo de vacunación.

El análisis epidemiológico muestra que los pacientes de entre 15 y 39 años concentran más de la mitad de los casos confirmados registrados durante el brote. Los menores de un año siguen siendo el grupo con mayor riesgo de presentar síntomas graves de la enfermedad, debido a que muchos aún no alcanzan la edad para recibir la vacuna o no han completado su esquema de inmunización.

La Comisión Nacional de Salud ha analizado 26 fallecimientos asociados al brote de sarampión. De ellos, 25 ya fueron clasificados como atribuibles directamente a la enfermedad, mientras que un caso continúa en análisis por falta de información clínica completa.

Las autoridades destacan que detrás de cada uno de los decesos existe una historia distinta, aunque predominan características comunes: niños demasiado pequeños para haber completado el esquema de vacunación, personas sin antecedentes de inmunización, pacientes con enfermedades preexistentes o inmunocomprometidos y mujeres embarazadas.

El departamento con el mayor número de fallecimientos es Quiché, con 10, seguido de Guatemala, con 5. En tercer puesto están Quetzaltenango y Totonicapán, con 3 decesos cada uno. Sololá e Izabal reportan 2 fallecidos en cada departamento, mientras que Retalhuleu, Chimaltenango y Sacatepéquez registran un deceso cada uno.

Principales complicaciones registradas

El reporte indica que la neumonía fue la complicación más frecuente entre las personas fallecidas y se dio en la mayoría de los casos. También se documentaron choques sépticos, dificultad respiratoria, distrés respiratorio, encefalitis, infecciones urinarias y complicaciones relacionadas con el embarazo.

Asimismo, varios pacientes presentaban enfermedades que aumentaban el riesgo de muerte, entre ellas cardiopatías congénitas, parálisis cerebral, diabetes, enfermedad renal crónica, desnutrición y embarazos de alto riesgo, entre otros.

Como parte de la respuesta nacional al brote, el Ministerio de Salud señaló que Guatemala ha administrado 1 millón 469 mil 740 dosis de la vacuna contra el sarampión, según datos al 29 de junio del 2026.

Del total de vacunas, 65 mil 411 dosis fueron aplicadas a menores de 6 a 11 meses de edad como vacunación extraordinaria —dosis cero—; 297 mil 217 dosis corresponden al esquema regular para niños de 12 meses a menores de 7 años, mientras que 1 millón 107 mil 112 dosis fueron administradas a personas de 7 a menores de 50 años, incluidos esquemas atrasados, grupos de riesgo, contactos de casos confirmados y la campaña nacional de contención iniciada el 11 de mayo.

Las autoridades sanitarias reiteran que la vacunación sigue siendo la principal herramienta para controlar el brote y recuerdan que, debido a la alta capacidad de transmisión del virus, mientras existan personas susceptibles sin vacunar continuará existiendo el riesgo de nuevos casos.

Complicaciones presentadas por las personas fallecidas a consecuencia del sarampión

Quiché es el departamento que reporta el mayor número de decesos, con un total de 10 de los 26 casos documentados por el Ministerio de Salud. La neumonía fue la complicación más frecuente entre las personas fallecidas y estuvo presente en la mayoría de los casos.

El reporte de las autoridades sobre los decesos a consecuencia de la enfermedad es el siguiente: