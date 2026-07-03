Suben a 24 los fallecidos por sarampión y los contagios superan los 25 mil en Guatemala

El número de fallecidos por el brote de sarampión en Guatemala aumentó a 24, luego de que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) confirmara dos muertes más, correspondientes a dos mujeres de 14 y 26 años, ambas originarias de Izabal.

De acuerdo con la actualización epidemiológica al 30 de junio, el país registra 25 mil 745 casos de sarampión, de los cuales 7 mil 260 fueron confirmados mediante pruebas de laboratorio, 2 mil 813 por nexo epidemiológico —es decir, personas que tuvieron contacto con un caso confirmado— y 15 mil 672 cumplen con los criterios clínicos de la enfermedad, aunque no se les tomó una muestra para confirmación.

Erika Gaitán, médica epidemióloga responsable de la Vigilancia de Eventos Prevenibles por Vacunación de la Dirección de Epidemiología y Gestión de Riesgo del MSPAS, informó que el 82% de las personas afectadas ya se encuentra en proceso de recuperación.

La funcionaria explicó que el virus ya ha afectado a la mayoría del territorio nacional. De los 340 municipios del país, el 90% ha reportado uno o más casos, aunque el brote continúa concentrándose en el departamento de Guatemala.

Añadió que también se mantiene la transmisión sostenida en Quiché, Quetzaltenango, Chimaltenango e Izabal, departamentos donde continúan confirmándose nuevos casos.

Los más afectados

Según los datos oficiales, el grupo etario con mayor incidencia continúa siendo el de personas de 15 a 39 años, por lo que las autoridades mantienen las estrategias de vacunación dirigidas a esa población.

En el departamento de Guatemala se desarrolla una campaña intensiva de inmunización en sus 17 municipios. La jornada incluye una dosis adicional para niños de 6 meses a menores de un año, conocida como dosis cero; la aplicación del esquema regular para menores de 16 años o personas con esquemas incompletos, y la vacunación para personas de entre 16 y 39 años.

En el resto del país, Salud continúa con la vacunación de bloqueo. Esta estrategia consiste en inmunizar hasta los 49 años a las personas que hayan tenido contacto con un caso confirmado o que formen parte de sus rutas de desplazamiento, con el objetivo de contener la propagación del virus.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para completar los esquemas de vacunación y acudir de inmediato a los servicios de salud ante la presencia de síntomas compatibles con sarampión, especialmente en municipios donde se han detectado contagios.

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