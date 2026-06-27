Sarampión puede debilitar las defensas del organismo, advierte Salud

El Ministerio de Salud reporta 23 mil 425 casos de sarampión en Guatemala al 16 de junio, de los que tres de cada 10 han sido confirmados con una prueba de laboratorio. Las muertes continúan en 22 casos.

Los registros oficiales indican que el 94.1% de las personas se ha recuperado y que solo el 17.3% necesitó hospitalización al presentar cuadros de gravedad.

Infectarse de sarampión conlleva riesgos y complicaciones, como neumonía, otitis media, encefalitis y la muerte. Pero hay un efecto más: la amnesia inmunológica. El sistema inmune puede olvidar cómo hacer frente a las infecciones.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, el organismo guarda información sobre enfermedades previas y vacunas recibidas. Esto le permite responder con mayor eficacia ante futuras infecciones. Pero el virus del sarampión puede dañar parte de esa memoria inmunológica y reducir temporalmente la capacidad de protección adquirida a lo largo de la vida.

Como efecto, después de superar la enfermedad aguda, una persona puede tener mayor susceptibilidad a otros virus y bacterias, y esto puede durar meses o incluso años.

"El sarampión no es una enfermedad leve y sus efectos pueden afectar la respuesta a otras infecciones", indica Herbert Maldonado, presidente de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas (AGEI).

Las investigaciones sobre el tema continúan, según el infectólogo, pero esa es una de las complicaciones que ocasiona la enfermedad.

Estudios realizados entre el 2015 y el 2019 por el médico Michael Mina, y publicados en Harvard Magazine, señalan que hay una mayor riesgo a otras infecciones durante los primeros dos meses después de la recuperación del sarampión.

Mario Melgar, infectólogo pediatra e integrante del Consejo Nacional de Prácticas de Inmunización (Conapi), indica que el virus del sarampión ataca las células del sistema inmunitario y afecta la memoria inmunológica, por lo que la persona puede volverse vulnerable a enfermedades que ya padeció o contra las que fue vacunada. Los niños son más susceptibles a este fenómeno.

El porcentaje de que eso suceda es variable. Según Melgar, estudios realizados indican que la probabilidad de desarrollar amnesia inmunológica después del sarampión oscila entre el 10% y el 50%.

Agrega que se ha propuesto revacunar a los niños después de un episodio de sarampión, pero hasta el momento ninguna entidad lo ha recomendado porque no existe certeza sobre el beneficio real.

"En este momento no hay una recomendación de repetir vacunas, sino de seguir con el esquema de vacunación normal", dice Melgar.

Ante ese riesgo, Maldonado recalca la importancia de la vacunación para prevenir la enfermedad viral, que es altamente contagiosa y se transmite por gotículas que esparce una persona infectada al hablar, toser o estornudar.

Reporte de casos

El registro de sarampión del Ministerio de Salud no ha sido actualizado desde hace 10 días. Se reportan 7 mil 75 casos confirmados por prueba de laboratorio y 16 mil 350 de personas cuyos síntomas coinciden con los de la enfermedad o que han estado cerca de personas infectadas.

Para Maldonado, que los casos por nexo epidemiológico y definición clínica sean más que los confirmados por laboratorio no permite dimensionar la gravedad del brote, pues los primeros no se toman en cuenta para elaborar la curva epidemiológica del sarampión en Guatemala. Por ello, se muestra un descenso de los casos cuando, en realidad, hay una transmisión sostenida.

Agrega que la mayor cantidad de contagios se reporta en las áreas urbanas, pero que a nivel municipal también hay casos. El problema es que los registros oficiales no permiten ver ese detalle, lo que genera en la población la percepción de que el brote se contuvo; sin embargo, la transmisión continúa.

El sarampión es una enfermedad que puede prevenirse con la vacunación y, en ese punto, el médico señala que el Ministerio de Salud ha implementado campañas para acercar la vacuna a la población.

Al 16 de junio, se administraron 967 mil 668 dosis contra el sarampión desde que inició el brote el pasado 9 de enero en Santiago Atitlán, Sololá, cuando se reportaron los primeros cinco casos en el país.

Como respuesta al comportamiento del brote, el Ministerio de Salud extendió la campaña de vacunación a los municipios del nororiente del departamento de Guatemala: Chinautla, Fraijanes, Palencia, San José del Golfo, Santa Catarina Pinula y San José Pinula.