Avanza vacunación contra el sarampión en Guatemala y disminuyen contagios

Los casos positivos acumulados de sarampión en Guatemala suman 5 mil 297, según la última actualización del Ministerio de Salud al 24 de abril. La cifra de fallecidos se mantiene en cuatro, y son niños menores de un año.

De acuerdo con datos oficiales, a partir de febrero comenzó a reportarse un incremento de contagios, y fue entre el 15 y el 21 de marzo cuando se registró el mayor repunte, con 905 casos.

Se observa un descenso en la semana del 12 al 18 de abril, cuando se reportaron 51 personas infectadas, lo que representa una caída del 94% en un período de cuatro semanas.

Uno de cada dos casos ha sido identificado en el departamento de Guatemala, donde la tasa de contagio es de 60.19 por cada 100 mil habitantes.

Sololá, que en enero era el epicentro del brote, actualmente ocupa el segundo lugar más afectado, con 345 casos; sin embargo, tiene la tasa más alta del país: 67.96 por cada 100 mil habitantes.

Mayor vacunación

De acuerdo con información del ministerio, el comportamiento a la baja es reflejo de la campaña de vacunación contra el sarampión que la cartera implementó desde que se identificó el brote en el país, el pasado 9 de enero en Santiago Atitlán, Sololá.

Al 20 de abril, se han administrado 261 mil 209 dosis de SPR —contra sarampión, paperas y rubéola— y de SR —contra sarampión y rubéola—, como parte de la vacunación de bloqueo y la protección de personas susceptibles.

El reporte oficial indica que 11 mil 577 corresponden a la “dosis cero”, que se administra a niños entre 6 y 11 meses. Esta vacunación se habilitó en el contexto de la emergencia, pues esta es una población de alto riesgo de enfermar y morir. Las víctimas mortales que se registran en el país no habían recibido el biológico, porque no tenían la edad para recibirlo según el esquema regular.

Mientras que 249 mil 632 dosis han sido aplicadas a población entre 7 y 50 años, para completar esquemas atrasados, así como para cubrir a grupos de riesgo y vacunar a contactos de casos sospechosos o positivos por sarampión.

Otras 166 mil 591 dosis se administraron a niños entre uno y siete años, como parte del esquema regular.

En los últimos años, Guatemala ha tenido bajas coberturas de vacunación contra el sarampión y otras enfermedades inmunoprevenibles, razón por la cual el virus, que es altamente contagioso, resurgió en el país luego de ocho años sin notificación de casos.

Criterios médicos señalan que la vacunación es la medida más costoefectiva para contener la enfermedad, y se recomiendan dos dosis para niños y adultos. Completar el esquema permite un nivel de protección del 97% a lo largo de la vida, pues el cuerpo desarrolla memoria inmunológica.

Guatemala está en alerta epidemiológica por sarampión desde marzo del 2025.