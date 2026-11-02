“¡Vamos a morir!”: revelan audios del desesperado llamado de la piloto antes del accidente en Florida

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“¡Vamos a morir!”: revelan audios del desesperado llamado de la piloto antes del accidente en Florida

Las grabaciones revelan el dramático llamado de emergencia de la piloto, quien alertó sobre la rápida pérdida de altura del avión antes de estrellarse en Florida.

Valery Velásquez

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Foto Referencia. Antes de la caída el avión Lerjet 60 había informado sobre turbulencias moderadas, acumulación de hielo y ´prec ipitaciones. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Una serie de grabaciones de las comunicaciones con el control aéreo reveló el llamado de emergencia que emitió la capitana antes de que el avión Learjet 60 se estrellara en Palm Beach, Florida, el 1 de noviembre.

Antes del accidente, la tripulación había informado sobre turbulencias moderadas, acumulación de hielo y precipitaciones en el avión.

Sin embargo, la situación empeoró cuando la aeronave comenzó a perder altura rápidamente. «Mayday, Mayday», alertó la piloto mientras reportaba un descenso de 10 mil pies por minuto, que posteriormente aumentó a 20 mil pies por minuto.

La aeronave despegó del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, con destino a las Bahamas. Según la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), el avión se estrelló alrededor de las 12.50 horas en Palm Beach, Florida.

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El accidente dejó nueve fallecidos y provocó un incendio que obligó a evacuar a aproximadamente 600 residentes de la zona.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, confirmó la muerte de los nueve ocupantes. Por su parte, la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB), con apoyo de la FAA, investiga las circunstancias del accidente.

Aunque las comunicaciones mencionan condiciones meteorológicas adversas, las autoridades todavía no han determinado qué provocó la caída del avión.

Audios del accidente

Los audios entre la piloto y el controlador aéreo fueron revelados. En ellos se escucha cuando la piloto grita: "Vamos descendiendo a 22 mil pies, a 60 grados. ¡Vamos a morir!".

Esas fueron las últimas palabras que se registraron, antes de que el avión se estrellara y quedara destruido.

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