Los precios de las gasolinas y el diésel en Guatemala continúan bajando durante noviembre del 2026. Aunque las reducciones han sido graduales, al comparar los precios de principios de mes con los actuales, la diferencia ya supera los Q3 por galón en los tres combustibles.

Esta tendencia también se refleja en las estaciones de servicio. Durante un recorrido realizado por Prensa Libre este lunes 23 de noviembre, se identificaron gasolineras donde el galón de gasolina regular se comercializaba desde Q27.17, la superior desde Q29.67 y el diésel desde Q38.37.

Sin embargo, los precios no son iguales en todos los establecimientos, por lo que los automovilistas pueden encontrar diferencias al momento de abastecer sus vehículos.

¿A qué se deben estas reducciones? Según explicó Enrique Meléndez, presidente de la Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolina (AGEG), el comportamiento favorable de los mercados internacionales de hidrocarburos ha influido en las disminuciones registradas durante las últimas semanas.

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¿Cuánto han bajado las gasolinas durante noviembre?

El 1 de noviembre, según el monitoreo del Ministerio de Energía y Minas (MEM) la gasolina regular tenía un precio promedio de Q32 por galón, mientras que la superior se situaba en Q34.44 y el diésel en Q42.72.

En cambio, para este lunes 23 de noviembre, los precios promedio en modalidad autoservicio habían descendido a Q28.14 para la regular, Q30.64 para la superior y Q39.20 para el diésel.

La comparación muestra las siguientes reducciones, el galón de combustible en modalidad autoservicio:

Combustible 1 de noviembre 23 de noviembre Reducción Gasolina regular Q32.00 Q28.14 Q3.86 Gasolina superior Q34.44 Q30.64 Q3.80 Diésel Q42.72 Q39.20 Q3.52

De los tres combustibles, la gasolina regular registra la mayor disminución acumulada durante noviembre, seguida de la superior y el diésel.

Además, las rebajas han continuado durante los últimos días. Solo entre el 17 y el 23 de noviembre, los precios promedio bajaron Q1.11 en la regular, Q1.12 en la superior y Q1.07 en el diésel.

Es decir, una parte de la reducción acumulada durante el mes se produjo en la última semana, cuando los registros del MEM mostraron descensos diarios consecutivos.

Precios de las gasolinas este 23 de noviembre: ¿qué encontró Prensa Libre?

Aunque los datos del MEM permiten conocer el comportamiento general de los precios, el costo que finalmente paga un automovilista puede variar dependiendo de la estación de servicio.

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Esto se observó durante el monitoreo realizado por Prensa Libre este lunes 23 de noviembre, cuando se encontraron diferencias entre los precios de dos gasolineras.

En una de ellas, la gasolina regular se vendía a Q27.17 por galón, mientras que la superior costaba Q29.67 y el diésel Q38.37.

Por su parte, en otra estación los precios eran de Q28.47 para la regular, Q30.97 para la superior y Q39.80 para el diésel.

Así, entre ambos establecimientos se registraron diferencias de Q1.30 por galón en las gasolinas regular y superior, y de Q1.43 en el diésel.

Al comparar los precios más bajos encontrados por Prensa Libre con los promedios oficiales del MEM, se obtiene lo siguiente:

Combustible Monitoreo Prensa Libre Promedio MEM Gasolina regular Q27.17 Q28.14 Gasolina superior Q29.67 Q30.64 Diésel Q38.37 Q39.20 Precios por galón en quetzales, correspondientes al 23 de noviembre de 2026. El MEM reporta promedios en modalidad autoservicio.

De esta manera, aunque la tendencia general es de reducción, los precios observados muestran que todavía existen diferencias entre estaciones de servicio.

¿Por qué están bajando los precios de las gasolinas en Guatemala?

Detrás de las reducciones registradas durante noviembre se encuentra el comportamiento del mercado internacional de hidrocarburos, según explicó a Prensa Libre Enrique Meléndez, presidente de AGEG.

“Las reducciones consecutivas en los precios de las gasolinas y el diésel durante noviembre reflejan el comportamiento favorable que han registrado los mercados internacionales de los hidrocarburos”, señaló Meléndez.

Su explicación apunta a que las condiciones internacionales han favorecido la disminución de los precios durante las últimas semanas, una tendencia que también se observa en los registros diarios del MEM.

Sin embargo, aunque las rebajas se han mantenido durante noviembre, por ahora no se cuenta con una proyección de AGEG que permita establecer si continuarán durante las próximas semanas o cuánto más podrían disminuir los precios.

Gasolinas han bajado más de Q6 por galón desde octubre

Si se amplía la comparación hasta principios de octubre, las reducciones resultan todavía más significativas, especialmente en las gasolinas regular y superior.

Según el MEM, el 1 de octubre la gasolina regular tenía un precio promedio de Q35.53 por galón, mientras que la superior se situaba en Q37.05 y el diésel en Q42.62.

Al comparar esos valores con los registrados este 23 de noviembre, las disminuciones acumuladas son las siguientes:

Gasolina regular: reducción de Q7.39 por galón.

reducción de Q7.39 por galón. Gasolina superior: reducción de Q6.41 por galón.

reducción de Q6.41 por galón. Diésel: reducción de Q3.42 por galón.

Esto significa que, desde principios de octubre, las gasolinas han experimentado reducciones más pronunciadas que el diésel.

Aunque los tres combustibles mantienen precios inferiores a los registrados al comenzar noviembre, la evolución de las próximas semanas dependerá, entre otros factores, del comportamiento de los mercados internacionales de hidrocarburos.