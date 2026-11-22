Economía
Combustibles en Guatemala: MEM reporta baja en precios de gasolinas y diésel
Ministerio atribuye descenso en precios a una tendencia internacional.
(Foto Prensa Libre: Shutterstock)
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó este domingo 22 de noviembre de una baja en el precio de los combustibles en las diversas gasolineras del país.
"Efectivamente, ha habido una baja en el precio de los combustibles, tanto en las gasolinas como en el diésel", le dijo a Prensa Libre y Noticiero Guatevisión Guillermo Xoy Córdova, viceministro del MEM.
Xoy Córdoba explicó que la baja se debe a una tendencia en los precios internacionales de los combustibles.
"Todo esto es derivado de los precios internacionales a la baja. Hemos tenido picos, pero siempre buscando la baja", explicó.
Durante un recorrido en diversas gasolineras se pudo observar una baja de al menos Q1.30 en todos los combustibles.
De acuerdo con analistas, la situción geopolítica como la guerra en Ucrania o conflictos en Oriente Medio causaron un alza notable en los últimos años en los combustibles.
Lea también: Dos motoristas mueren quemados tras chocar de frente e incendiarse sus motocicletas en la ruta al Pacífico
Eso ha obligado a los gobiernos a tomar medidas, como la exoneración de impuestos a los combustibles, una estrategia que se implementó en Guatemala y que el Congreso amplió recientemente hasta el 30 de junio del próximo año.