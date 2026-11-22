Justicia
Ataque en discoteca de zona 9: Inacif identifica a víctimas y revela causa de muertes
Matanza pudo haber sido causada por pleitos de territorio entre pandillas, según las autoridades.
Fiscales del MP trabajan en el lugar del ataque, en la zona 9 capitalina. (Foto Prensa Libre: Esbin García)
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) reveló la identidad de las víctimas mortales del ataque armado perpetrado el viernes último cerca de la medianoche en una discoteca de la zona 9 capitalina.
En la 5a. avenida y 14 calle de esa zona, sicarios que se conducían en al menos dos vehículos, según las autoridades, dispararon contra asistentes a una discoteca y luego se dieron a la fuga.
En el lugar y en los alrededores quedaron fallecidas cuatro personas y al menos cinco heridas, según cuerpos de socorro y autoridades.
Entre las hipótesis, las autoridades manejan que la matanza pudo haber tenido relación con una disputa por territorio entre el Barrio 18 y los Caradura, quienes manejan el menudeo de drogas en el sector.
En varias zonas aledañas al ataque, los detectives efectuaron varios cierres de vías para poder avanzar con las pesquisas correspondientes.
Este domingo 22 de noviembre, fuentes del Inacif dijeron a Prensa Libre y Noticiero Guatevisión que ya fueron identificadas las víctimas mortales:
- Jorge Alberto Pérez Pérez, de 52 años
- Carlos Obdulio Morataya Cortéz, de 59 años
- César Alexander Santos González, de 37 años
- Wilson Fernando Suñiga Ordóñez, de 31 años
El Inacif agregó que todas las causas de muerte son heridas producidas por proyectil de arma de fuego.