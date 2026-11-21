Una disputa territorial entre pandillas habría causado la matanza este viernes por la noche en una discoteca de la zona 9 capitalina, adelantaron fuentes de la investigación, mientras continúan las pesquisas en varios lugares relacionados con el ataque.

Las autoridades recaban indicios de la balacera, que dejó al menos cuatro muertos y cinco heridos en una discoteca de la 5a. avenida y 14 calle, zona 9 capitalina, sin que hasta el momento se hayan revelado detalles sobre las víctimas.

Fuentes policiales indicaron que se recabaron al menos cien indicios, tanto dentro de la discoteca como en los alrededores, debido a que las víctimas buscaron refugio en las cercanías del local tras el ataque, que al parecer ocurrió de forma indiscriminada contra los asistentes.

Los investigadores también rastrean el área en busca de cámaras de vigilancia que puedan aportar detalles a la investigación.

Las autoridades informaron que además trabajan en la identificación de las víctimas y en el establecimiento de sus vínculos familiares tras el ataque armado.

Cronología de los hechos

Cerca de la medianoche de este viernes 20 de noviembre, los Bomberos Municipales reportaron en sus redes sociales que, tras recibir llamadas de auxilio, acudieron al lugar del ataque, en la 5a. avenida y 14 calle, zona 9 capitalina. Encontraron a seis personas con impactos de bala, de las cuales tres habían fallecido. Los otros heridos fueron trasladados a centros asistenciales.

A las 00.49 horas de este sábado 21 de noviembre, los socorristas indicaron que, tras un rastreo en el área cercana al ataque, encontraron a otra persona fallecida y a otros dos heridos. Las víctimas buscaron refugio en lugares aledaños tras el ataque.

Un parte policial con la hora 23.25 del viernes 21 de noviembre da cuenta de una persecución policial tras el reporte de hombres armados en un vehículo que ignoraron la orden de detenerse de los agentes. Tras un enfrentamiento, el vehículo fue interceptado en la 12 calle y 4a. avenida, bulevar San Rafael, zona 18. El enfrentamiento terminó con un hombre abatido y un menor de edad remitido. En el vehículo fueron encontradas armas de fuego y una granada. Las autoridades dijeron que los supuestos pandilleros estarían relacionados con el ataque en la discoteca.

A las 2.13 horas de este sábado, Amílcar Montejo, intendente de Tránsito de la PMT capitalina, informó que, a petición de la PNC, varias calles aledañas al lugar del ataque en la zona 9 fueron cerradas para facilitar el trabajo de los detectives y fiscales.

Hacia las 11.30 horas de este sábado, fuentes del Ministerio de Gobernación indicaron que una de las hipótesis es que el ataque estaría relacionado con disputas territoriales entre pandillas.

Disputa territorial

Fuentes del Ministerio de Gobernación indicaron a Prensa Libre y Guatevisión que la masacre en la zona 9 capitalina podría estar relacionada con disputas territoriales que mantienen las clicas del Barrio 18 y los Caradura.

Además, indicaron que el ataque pudo haber sido perpetrado desde dos vehículos en la discoteca.

Aclararon que esta es solo una hipótesis dentro de la investigación que se efectúa.

Los Caradura son señalados por las autoridades de controlar la venta de droga al menudeo en la capital y de utilizar violencia extrema para lograr sus objetivos.

Según las autoridades, los Caradura controlan la venta de droga al menudeo en las zonas 3, 7, 10, 11 y 12 de la capital. De acuerdo con las investigaciones, la clica busca expandirse y posee una amplia red de sicarios.

Lea también: Así avanzan los casos contra Los Lorenzana y Los Huistas en Estados Unidos

Respecto del Barrio 18, es una de las pandillas más grandes del hemisferio y ha perpetrado ataques contra personal de seguridad, funcionarios públicos y civiles en El Salvador, Guatemala y Honduras, los países donde opera.

En septiembre último, el Departamento de Estado de EE. UU. designó oficialmente a la pandilla del Barrio 18 como Organización Terrorista Extranjera (OTE) y Terrorista Global Especialmente Designado (TGD), al considerarla responsable de actos violentos en el istmo centroamericano.