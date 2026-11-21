Sucesos
Ataque armado en discoteca: Estas son las vías cerradas por matanza en zona 9 capitalina
Autoridades cierran varias vías e instan a buscar rutas alternas tras ataque armado anoche.
(Foto Prensa Libre: Andrea Domínguez)
Autoridades informaron que varias de las vías aledañas al lugar de un ataque en una discoteca de la zona 9 capitalina fueron cerradas para efectuar las investigaciones respectivas, este sábado 21 de noviembre.
El hecho armado ocurrió la noche de ayer, viernes 20 de noviembre, en la 5a. avenida "A" y 14 calle de dicha zona, donde una balacera dejó al menos cuatro muertos y cinco heridos.
Amílcar Montejo, intendente de Tránsito de la capital, informó que la Policía Nacional Civil (PNC) solicitó cierres viales en:
- 5a. avenida, 14 calle zona 9 capitalina
- 5a. avenida , 13 calle zona 9
- 6a. avenida, 13 calle zona 9
- 6a. avenida, 14 calle zona 9
Montejo agregó que, de acuerdo con las instrucciones referidas, los cierres viales podrían durar todo el día de este sábado.
Las autoridades instaron a los conductores a anticipar sus viajes por esta zona y a buscar vías alternas.
Los agentes y fiscales buscan indicios del múltiple ataque armado, debido a que los heridos se dispersaron a lugares aledaños al ataque para buscar refugio.
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La intensa balacera, como la calificaron los cuerpos de socorro, desataron el pánico en el área.