La posible relación entre dos ataques armados ocurridos en Mixco forma parte de las investigaciones de las autoridades, luego de que una mujer muriera baleada el jueves 19 de noviembre, cuando conducía su vehículo en el sector de Tulam Tzu, zona 4 de ese municipio.

Uno de los aspectos que se busca esclarecer es si el ataque contra Evelyn Marisol Leiva Madrid, de 46 años, guarda relación con otro hecho violento registrado a principios de noviembre en el complejo de bodegas al que se dirigía la víctima para trabajar.

Hasta el momento, no se ha confirmado que exista una conexión entre ambos casos.

El Ministerio Público (MP) efectuó las diligencias correspondientes en la escena del crimen y busca obtener grabaciones de cámaras de seguridad que permitan reconstruir lo ocurrido e identificar a los responsables.

Así ocurrió el ataque armado en Mixco

El ataque se registró alrededor de las 8.35 horas en el bulevar El Pedregal, sector de Tulam Tzu, zona 4 de Mixco.

Según la información preliminar, dos hombres que se desplazaban en una motocicleta negra, posiblemente de la marca Pulsar, interceptaron el automóvil de la mujer y dispararon en su contra.

El conductor de la motocicleta vestía una chumpa negra, mientras que su acompañante llevaba una playera blanca.

Tras recibir los disparos, la víctima perdió el control del vehículo y sufrió un accidente.

Los Bomberos Voluntarios acudieron al lugar y constataron que la mujer había fallecido. Presentaba heridas de bala en el pecho y la cabeza.

El automóvil también tenía perforaciones de proyectil de arma de fuego en la puerta del lado del acompañante.

Identifican a la víctima

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) identificó a la mujer como Evelyn Marisol Leiva Madrid, de 46 años.

De acuerdo con el Inacif, la causa de muerte fueron heridas producidas por proyectiles de arma de fuego.

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