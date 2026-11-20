Justicia
Muerte de mujer en Mixco lleva a investigar posible vínculo con otro ataque armado
Las autoridades investigan si el ataque armado en el que murió una mujer de 46 años en Mixco tiene relación con otro hecho violento ocurrido este mes en el mismo sector.
Socorristas de los Bomberos Voluntarios atienden la emergencia en el lugar donde una mujer murió durante un ataque armado en el sector de Tulam Tzu, zona 4 de Mixco. (Foto Prensa Libre: CVB)
La posible relación entre dos ataques armados ocurridos en Mixco forma parte de las investigaciones de las autoridades, luego de que una mujer muriera baleada el jueves 19 de noviembre, cuando conducía su vehículo en el sector de Tulam Tzu, zona 4 de ese municipio.
Uno de los aspectos que se busca esclarecer es si el ataque contra Evelyn Marisol Leiva Madrid, de 46 años, guarda relación con otro hecho violento registrado a principios de noviembre en el complejo de bodegas al que se dirigía la víctima para trabajar.
Hasta el momento, no se ha confirmado que exista una conexión entre ambos casos.
El Ministerio Público (MP) efectuó las diligencias correspondientes en la escena del crimen y busca obtener grabaciones de cámaras de seguridad que permitan reconstruir lo ocurrido e identificar a los responsables.
Así ocurrió el ataque armado en Mixco
El ataque se registró alrededor de las 8.35 horas en el bulevar El Pedregal, sector de Tulam Tzu, zona 4 de Mixco.
Según la información preliminar, dos hombres que se desplazaban en una motocicleta negra, posiblemente de la marca Pulsar, interceptaron el automóvil de la mujer y dispararon en su contra.
El conductor de la motocicleta vestía una chumpa negra, mientras que su acompañante llevaba una playera blanca.
Tras recibir los disparos, la víctima perdió el control del vehículo y sufrió un accidente.
Los Bomberos Voluntarios acudieron al lugar y constataron que la mujer había fallecido. Presentaba heridas de bala en el pecho y la cabeza.
El automóvil también tenía perforaciones de proyectil de arma de fuego en la puerta del lado del acompañante.
Identifican a la víctima
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) identificó a la mujer como Evelyn Marisol Leiva Madrid, de 46 años.
De acuerdo con el Inacif, la causa de muerte fueron heridas producidas por proyectiles de arma de fuego.
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ATAQUE ARMADO Bulevar El Pedregal zona 4, Mixco Bomberos #49cia y #2Cia reportan una mujer fallecida dentro de un vehiculo, en este momento hacen espera de las autoridades para entregar la escena. #75añosCVB https://t.co/B1i9ob8uTP— Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) November 19, 2026